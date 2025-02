La promettente startup canadese Damon Motorcycles, dopo un’iniziale ascesa nel mercato delle moto elettriche, si trova ora ad affrontare una grave crisi finanziaria e operativa che mette a rischio il futuro dell’azienda e i depositi dei clienti. Il drammatico crollo del valore delle azioni da 4,95 a 0,50 dollari rappresenta solo la punta dell’iceberg di una situazione sempre più preoccupante.

Le ambiziose promesse dell’azienda riguardavano due modelli innovativi, HyperSport e Hyperfighter, dotati di tecnologie all’avanguardia come sistemi di sicurezza radar-assistiti, prestazioni di alto livello con 200 CV di potenza e un’autonomia di 320 km. Tuttavia, la realizzazione di questi progetti appare sempre più incerta.

I problemi non si limitano all’aspetto finanziario. L’instabilità del management ha portato al ritorno forzato di un co-fondatore come CEO temporaneo e alla partenza del Chief Technical Officer, creando un vuoto cruciale nella direzione tecnica. Inoltre, l’incertezza sulla localizzazione della produzione motociclette complica ulteriormente la situazione: abbandonato il progetto canadese, l’azienda sta valutando un trasferimento in California.

Particolarmente preoccupante è la condizione di chi ha già versato anticipi per l’acquisto delle moto. Nonostante il sito web continui a raccogliere prenotazioni, cresce il timore che questi depositi possano andare perduti in caso di fallimento. L’assenza di comunicazioni ufficiali da parte dell’azienda non fa che alimentare ulteriormente le incertezze.

Nonostante Damon Motorcycles mantenga una facciata ottimistica, con documentazione per gli investitori aggiornata a gennaio 2025, i dati finanziari raccontano una realtà ben diversa. Questo caso rischia di diventare un esempio emblematico delle difficoltà che le startup tecnologiche, nonostante visioni innovative, incontrano nel passaggio dalla teoria alla pratica.