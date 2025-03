Cinquant’anni di evoluzione, otto generazioni e una rivoluzione continua nel concetto di turismo su due ruote. La Honda Gold Wing celebra nel 2025 il suo cinquantesimo anniversario, confermandosi come riferimento indiscusso nel segmento motociclismo touring di alta gamma a livello mondiale.

La leggendaria storia della Honda Gold Wing iniziò nel 1974, quando Honda la presentò al US Dealer Show di Las Vegas, seguita dalla distribuzione di massa nel 1975. La GL1000, prima generazione, nacque come alternativa alla CB750 Four, equipaggiata con un motore tetracilindrico da 999 cm³ raffreddato a liquido, capace di 80 CV e una velocità massima di 196 km/h.

Gli anni ’80 di Honda Gold Wing

Con l’arrivo della GL1100 nel 1980, Honda ridefinì la Gold Wing, trasformandola da moto sportiva a veicolo Sport-Turismo. La versione Interstate introdusse per la prima volta carenatura, alforjas e bauliera di serie, mentre la variante Aspencade puntava al massimo comfort con sistema stereo e sedili premium.

Il 1984 vide il lancio della GL1200, terza generazione caratterizzata dall’iniezione elettronica e un motore potenziato da 1.182 cm³ che erogava 94 CV. L’innovativa implementazione delle valvole idrauliche ridusse sensibilmente gli interventi di manutenzione.

La svolta definitiva arrivò nel 1988 con la quarta generazione GL1500, dotata di un imponente motore boxer a sei cilindri da 1.520 cm³, che sviluppava 100 CV e 150 Nm di coppia. Questo modello dominò il mercato per oltre un decennio, definendo nuovi standard nel turismo di lusso motociclistico.

Gli anni 2000

Nel nuovo millennio, precisamente nel 2000, debuttò la quinta generazione GL1800 con un propulsore da 1.832 cm³ e 118 CV. Honda implementò oltre venti innovazioni tecnologiche, tra cui il catalizzatore HECS3 e un telaio in alluminio che migliorava la maneggevolezza riducendo il peso.

La sesta generazione, presentata nel 2011, si distinse per l’integrazione di tecnologie all’avanguardia come GPS avanzato e audio surround, aumentando anche la capacità di carico e la protezione dagli agenti atmosferici.

Nel 2018, la settima generazione ridisegnò completamente la Gold Wing, introducendo una versione senza bauliera posteriore e una trasmissione DCT a sette velocità. Il motore aggiornato raggiungeva i 126 CV, mentre le nuove sospensioni Showa garantivano un comfort di marcia senza precedenti.

Per celebrare il cinquantesimo anniversario, Honda presenta la GL1800 2025 in un’esclusiva colorazione Nero Ballistic Mate. Questa edizione speciale rappresenta il culmine di mezzo secolo di innovazione, dotata di tecnologie avanzate come navigazione con girocompasso e parabrezza a regolazione elettrica.

Attraverso otto generazioni di continuo sviluppo, la Honda Gold Wing rimane un simbolo di eccellenza ingegneristica e passione per il viaggio, confermandosi tra le moto di lusso più iconiche e desiderate al mondo.