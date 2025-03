Adrenalina, passione e libertà su due ruote. I Moto Morini Riding Days tornano con un calendario 2025 ricco di appuntamenti da aprile a settembre, offrendo agli appassionati l’opportunità di partecipare a esclusivi test ride moto gratuiti. Protagonista indiscussa sarà la nuova X-Cape 700, affiancata da altri modelli iconici della casa italiana.

La stagione di eventi prenderà il via ad aprile con due appuntamenti imperdibili: la Riding Season all’Idroscalo milanese il 12 aprile e l’HAT Adventour Fest di Bobbio (12-13 aprile). Poco dopo, dal 25 al 27 aprile, i motociclisti potranno partecipare all’EICMA Riding Fest presso il paddock del Circuito di Misano Adriatico.

Il tour proseguirà a maggio con la Biker Fest di Lignano Sabbiadoro (16-18 maggio), mentre a fine giugno (28-29) sarà la volta di Sestriere per un nuovo HAT Adventour Fest. Dopo la pausa estiva, il gran finale è previsto a Roma con l’evento Eternal City il 27 e 28 settembre.

La stella degli eventi sarà la X-Cape 700, una perfetta sintesi tra avventura e versatilità. Tuttavia, non mancheranno altri modelli di punta come la Seiemmezzo, nelle versioni STR e SCR, e la Calibro, inclusa la variante Bagger per gli amanti delle custom.

Partecipare ai test ride moto è semplice: basta presentarsi con patente A valida, abbigliamento tecnico adeguato e casco presso l’area Moto Morini allestita in ogni evento. Dopo la registrazione in loco, sarà possibile testare i modelli sui percorsi selezionati e scoprire tutte le loro caratteristiche tecniche.

Un’occasione unica per vivere l’esperienza Moto Morini e assaporare il piacere di guida che solo un marchio storico italiano può offrire. Scegli l’evento più vicino tra le numerose tappe distribuite sul territorio nazionale e lasciati conquistare dalla passione per le due ruote.