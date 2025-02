“Un motore più potente, un display più grande e tecnologia all’avanguardia, il tutto senza aumenti di prezzo”. Con queste caratteristiche, Moto Morini punta a conquistare il mercato americano delle moto adventure con la nuova Moto Morini X-Cape 700, erede dell’apprezzata 650, disponibile dalla primavera 2025 al prezzo di 7.999 dollari.

La casa motociclistica alza l’asticella nel segmento delle medie adventure con un propulsore bicilindrico parallelo da 693 cc, capace di erogare 70 CV a 8.500 giri/min e 50 lb-ft di coppia a 6.500 giri/min. Questo incremento di potenza di 10 CV consente alla moto di raggiungere una velocità massima di 115 mph.

Il pacchetto tecnico si distingue per componenti di alto livello: iniezione elettronica Bosch, frizione antisaltellamento e cambio a sei rapporti. La struttura abbina un telaio in acciaio a un forcellone in alluminio, mentre le sospensioni includono una forcella Marzocchi da 50 mm completamente regolabile all’anteriore e un mono Kayaba con regolazione del precarico ed estensione al posteriore.

L’estetica 2025 introduce modifiche alla carrozzeria e agli indicatori di direzione, arricchendosi con un nuovo display TFT da 7 pollici dotato di connettività Bluetooth per gestire musica, navigazione e chiamate. Sono presenti anche porte di ricarica ai lati dello schermo per dispositivi mobili.

L’ergonomia è stata ottimizzata con un manubrio regolabile in sei posizioni e leve adattabili. L’impianto frenante Bosch con ABS monta dischi da 298 mm all’anteriore e 255 mm al posteriore, mentre le ruote a raggi da 19″ e 17″ sono equipaggiate con pneumatici Pirelli Scorpion Rally tubeless.

Con una capacità del serbatoio di 4,8 galloni, un peso a secco di 469 libbre e un’altezza sella di 32,3 pollici, la Moto Morini X-Cape 700 si presenta come una delle proposte più interessanti nel panorama delle moto adventure di media cilindrata, mantenendo invariato il prezzo rispetto alla versione precedente.

Le specifiche tecniche complete per il mercato europeo sono già disponibili sul sito ufficiale del costruttore, mentre i clienti statunitensi dovranno attendere la primavera 2025 per vedere la moto nei concessionari.