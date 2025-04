Innovazione e tradizione si incontrano nel settore della mobilità sostenibile, grazie alla nuova YongLE Risheng CG, una rivoluzionaria moto elettrica prodotta dall’azienda cinese Jiangsu Yongle New Energy Electric Vehicle Co., LTD. Questo modello trasforma la classica Honda CG125 in un veicolo ecologico e tecnologicamente avanzato.

La caratteristica distintiva di questa motocicletta è il suo sistema di ricarica ibrido, che combina una batteria al litio da 72V e 30Ah con un pannello di energia solare da 250W e una turbina eolica. Entrambi sono montati su una struttura metallica fissata al telaio, offrendo un’autonomia aggiuntiva di circa 50 km rispetto alla batteria tradizionale, per un totale di 120 km complessivi.

YongLE Risheng CG, alcune caratteristiche

Con un motore elettrico da 1500W, la YongLE Risheng CG può raggiungere una velocità massima di 60 km/h, ideale per gli spostamenti urbani. Tra le caratteristiche tecniche spiccano la trasmissione a tre velocità con cinghia dentata, uno schermo LCD digitale e un sistema di sospensioni tradizionale. Il veicolo pesa 133 kg, è dotato di cerchi da 17 pollici e freni a disco su entrambe le ruote, garantendo un’esperienza di guida sicura e affidabile.

Nonostante il design non convenzionale, dovuto ai sistemi di ricarica alternativa, questa moto elettrica rappresenta una soluzione perfetta per i mercati asiatici, dove il costo accessibile è spesso prioritario rispetto all’estetica.

Jiangsu Yongle sta già ampliando la sua gamma con la YLRS Fengchi160, una versione a tre ruote basata sullo stesso concetto, e sta sviluppando una linea completa di veicoli elettrici, tra cui automobili, carrelli da golf e persino imbarcazioni, tutti progettati con un approccio ecologico.

Grazie a questa combinazione di tecnologie verdi e funzionalità, la YongLE Risheng CG è un esempio concreto di come l’innovazione possa trasformare i mezzi di trasporto tradizionali in soluzioni sostenibili per il futuro della mobilità sostenibile.