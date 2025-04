Un’asta spettacolare da 1,8 milioni di euro ha segnato un momento memorabile al Museo Nazionale delle Motociclette di Solihull. Organizzata da H&H Classics, l’evento ha visto la partecipazione di collezionisti da tutto il mondo, attratti da quasi 300 pezzi storici, culminando nella vendita di una rarissima Brough Superior SS100 del 1930 per 288.000 euro.

Questo straordinario esemplare, appartenuto a George Brough, fondatore dell’iconico marchio britannico, è uno dei soli 21 modelli prodotti in quell’anno. Non solo rappresenta un prezioso pezzo da collezione, ma anche un frammento significativo della storia motociclistica. Progettata secondo le specifiche personali di Brough, la Brough Superior SS100 ha partecipato al celebre Trial di Edimburgo ed è stata restaurata con cura nel 1980 dall’esperto Tony Cripps. “Un esemplare veramente raro e speciale", ha commentato Mike Davis, specialista di H&H Classics, sottolineandone il fascino senza tempo che continua a catturare l’interesse dei collezionisti più esigenti.

L’asta motociclette ha riservato anche altri momenti significativi, come la vendita di una BSA Gold Star del 2023, utilizzata dal compianto Dave Myers nella serie BBC “The Hairy Bikers Go West". Questo modello ha raggiunto i 21.800 euro, con i proventi devoluti alle organizzazioni benefiche NSPCC e CancerCare, dimostrando come la passione per il motociclismo possa unirsi a nobili cause sociali.

Un altro pezzo che ha catturato l’attenzione è stata una Ducati 900SS, apprezzata per la sua perfetta conservazione e l’elegante combinazione di colori nero e oro, a testimonianza della varietà e della qualità della collezione proposta all’incanto.

Il Museo Nazionale delle Motociclette, con i suoi circa 1.000 esemplari, si conferma un vero epicentro della cultura motociclistica britannica e internazionale. Non solo attrae collezionisti di nicchia, ma anche appassionati desiderosi di esplorare l’evoluzione delle due ruote attraverso i decenni.