Bergamo si prepara a diventare la capitale mondiale dell’enduro nel 2025, ospitando la 99ª edizione della leggendaria Sei Giorni Enduro (ISDE). Questo evento di rilievo internazionale, punto di riferimento per gli appassionati di fuoristrada, porterà i migliori piloti del mondo a sfidarsi tra i percorsi tecnici e suggestivi delle Valli Bergamasche. Con sei giorni di gara, due prestigiosi marchi coinvolti e pacchetti che superano i 5.000 euro, la manifestazione promette di offrire un’esperienza unica agli appassionati e ai partecipanti. Le case motociclistiche KTM e Husqvarna, leader del settore off-road, hanno già annunciato i loro esclusivi Packs Assistenza, progettati per supportare i piloti privati con un servizio professionale e completo.

L’offerta di assistenza completa di KTM e Husqvarna

I pacchetti proposti da KTM e Husqvarna includono un supporto tecnico a 360 gradi per tutta la durata della competizione. Tra i servizi offerti: accesso ai punti di assistenza ufficiali, supporto tecnico conforme alle normative FIM, lubrificanti Motorex, filtri dell’aria nuovi per ogni giornata di gara, assistenza per le sospensioni WP, e persino servizi di emergenza e catering.

Interessante la possibilità di noleggiare le moto ufficiali con tariffe diversificate: 5.100 euro per i modelli a 2 tempi e 5.500 euro per quelli a 4 tempi. Per chi invece possiede già una moto compatibile, è disponibile il solo servizio di assistenza al costo di 1.700 euro. Si segnala che il carburante non utilizzato non verrà rimborsato.

Come partecipare

Gli interessati alla Sei Giorni Enduro 2025 devono affrettarsi: le prenotazioni chiuderanno il 30 giugno 2025. Tutte le informazioni, incluse le modalità di iscrizione e i dettagli sui modelli disponibili per il noleggio, sono reperibili sui siti ufficiali di KTM e Husqvarna.

Non perdete l’occasione di vivere l’emozione del fuoristrada al massimo livello. L’evento rappresenta un perfetto connubio tra la tradizione motoristica italiana e la sfida tecnica che ha reso la Sei Giorni Enduro un’icona mondiale nel panorama delle due ruote.