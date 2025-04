Potenza, stabilità e innovazione si incontrano nella Yamaha Niken, un modello che continua a ridefinire il concetto di motocicletta sport touring grazie al suo audace sistema a tre ruote. Recenti brevetti depositati presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti annunciano inoltre l’arrivo di una versione ancora più avanzata, confermando l’impegno della casa giapponese verso l’innovazione.

Il cuore pulsante dell’attuale modello è il potente motore tricilindrico CP3, capace di erogare 115 CV a 10.000 giri/min. Questo propulsore di ultima generazione si combina con un sistema elettronico all’avanguardia, che include il sofisticato Yamaha Chip Controlled Throttle, un embrague Assist and Slipper e un preciso sensore di posizione dell’acceleratore. Gli utenti possono scegliere tra tre modalità di guida personalizzabili – Sport, Street e Rain – e regolare il controllo di trazione su tre livelli diversi, adattando la moto alle condizioni stradali e alle proprie esigenze.

Yamaha Niken, i nuovi brevetti

I nuovi brevetti Yamaha rivelano aspetti entusiasmanti per il futuro della Niken. Tra le innovazioni spicca un sistema di trazione indipendente per le ruote anteriori, dotato di sensori avanzati per monitorare in tempo reale l’angolo di inclinazione e la velocità. Questa tecnologia potrebbe introdurre funzionalità come il sistema antivibrazione e la rilevazione preventiva di collisioni frontali, soluzioni ancora poco diffuse nel segmento delle motociclette sport touring.

Un altro elemento di rilievo è il concetto di “multirueda inclinada", una soluzione versatile applicabile a diverse configurazioni di veicoli a tre ruote. Questo approccio flessibile potrebbe superare l’attuale layout con due ruote anteriori e una posteriore, aprendo nuove possibilità di design e funzionalità per il futuro.

La struttura attuale della Yamaha Niken, con la sua robusta colonna di direzione in acciaio che supporta il sistema LMW (Leaning Multi-Wheel), rappresenta già un traguardo ingegneristico di rilievo. Tuttavia, l’integrazione delle nuove tecnologie brevettate promette di elevare ulteriormente gli standard di sicurezza e prestazioni, offrendo un’esperienza di guida ancora più coinvolgente e sicura.

Mentre i dettagli tecnici completi rimangono ancora riservati, l’attuale Niken GT 2023 continua a conquistare gli appassionati con le sue eccezionali qualità dinamiche e il comfort superiore sulle lunghe distanze. Questo innovativo concetto di motocicletta mantiene vivo l’interesse in attesa dell’annuncio ufficiale della nuova generazione.