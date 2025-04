Yamaha MT-10 e MT-10 SP 2025: nuovi colori e dettagli tecnici

Yamaha Motor rinnova l’estetica delle sue naked bike di punta, la Yamaha MT-10 e la sua versione premium MT-10 SP, con l’introduzione di nuove tonalità per il modello 2025. Questi aggiornamenti, pur mantenendo inalterate le specifiche tecniche, promettono di catturare l’attenzione degli appassionati di motociclette, in particolare per le loro nuove colorazioni 2025.

Il focus principale delle novità riguarda la colorazione “Matte Light Gray”, un grigio chiaro opaco arricchito da accenti blu, che sarà disponibile su tutta la gamma MT, dalla versione entry-level da 125cc fino alla più potente 1000cc. Questo nuovo colore andrà a sostituire definitivamente il grigio scuro precedentemente offerto. Per il modello standard della MT-10, le opzioni cromatiche saranno quindi tre: Blu, Grigio Scuro Opaco e il nuovo Grigio Chiaro Opaco.

La versione premium MT-10 SP, invece, mantiene la sua distintiva livrea argento metallizzato combinata con il nero, sottolineando il suo carattere esclusivo e sofisticato. Un dettaglio che conferma la volontà di Yamaha di preservare l’identità visiva di questa variante di alta gamma.

Le specifiche di Yamaha MT-10

Sul piano tecnico, le prestazioni rimangono invariate. Entrambi i modelli continuano a essere equipaggiati con il potente motore quattro cilindri in linea da 997cc, derivato dalla supersportiva YZF-R1. Questo propulsore è in grado di erogare 166 CV a 11.500 giri/min e una coppia di 112 Nm a 9.000 giri/min, offrendo prestazioni entusiasmanti per gli amanti della velocità. Inoltre, le dotazioni tecnologiche introdotte nel 2022, come la piattaforma inerziale a sei assi (IMU) e i sofisticati sistemi elettronici di assistenza alla guida, rimangono una caratteristica chiave per garantire un’esperienza di guida sicura e personalizzabile.

La tecnologia Yamaha continua a distinguersi, in particolare sulla versione SP, che si differenzia per le sospensioni semi-attive Öhlins. Queste, insieme alla carenatura speciale e alle grafiche esclusive, sottolineano il posizionamento premium del modello.

Disponibilità

Per quanto riguarda il mercato giapponese, Yamaha ha annunciato due date chiave per il lancio: la MT-10 SP sarà disponibile a partire dal 16 maggio 2025, mentre la versione standard arriverà nei concessionari il 30 maggio dello stesso anno. Con questa strategia, il marchio punta a mantenere alta l’attenzione del pubblico, offrendo un mix di innovazione estetica e prestazioni consolidate.

In sintesi, Yamaha Motor conferma il suo impegno nel combinare design accattivante e tecnologia avanzata, consolidando il successo delle sue naked bike. La nuova gamma 2025 promette di soddisfare le aspettative degli appassionati, offrendo un look rinnovato senza compromettere le prestazioni che hanno reso celebri questi modelli.