La moto elettrica finlandese Verge TS Pro ha raggiunto un traguardo storico, stabilendo un nuovo record mondiale moto elettrica per l’autonomia, certificato dal Guinness World Records. Durante un test condotto su strade urbane di Londra, il veicolo ha percorso ben 311 chilometri con una sola carica, dimostrando le sue straordinarie capacità senza la necessità di alcuna ricarica intermedia.

Il test si è svolto lungo il circuito stradale M25 di Londra, in condizioni di traffico reale. Il percorso comprendeva congestioni, semafori e attraversamenti pedonali, simulando le sfide quotidiane della guida urbana. Per garantire la massima trasparenza, è stato utilizzato un modello di serie con batteria moto elettrica sigillata, confermando così le performance effettive del veicolo. L’impresa è stata portata a termine da due esperti motociclisti, Sam Clarke e Sara Sloman, che si sono alternati alla guida per 16 ore consecutive, mantenendo una velocità media di 19 km/h.

Al termine del test, il sistema di monitoraggio ha evidenziato non solo il raggiungimento del primato, ma anche la presenza di un residuo del 7% di energia nella batteria. Questo risultato rafforza la posizione della Verge TS Pro come una delle moto elettriche più avanzate e performanti sul mercato.

Le specifiche della Verge TS Pro

Le caratteristiche tecniche della moto sono altrettanto impressionanti. Il motore, integrato direttamente nel cerchio posteriore, è in grado di erogare 138 CV e oltre 1.000 Nm di coppia. Nonostante il peso considerevole di 245 kg, la moto accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi, dimostrando prestazioni di altissimo livello. La batteria agli ioni di litio, con una capacità di 21,8 kWh, è una delle più capienti mai installate su una moto. Un altro punto di forza è il tempo di ricarica: la batteria può essere ricaricata completamente in appena 35 minuti, rendendo il veicolo estremamente pratico anche per gli spostamenti quotidiani.

Non è la prima volta che la casa costruttrice dimostra le potenzialità della autonomia moto elettrica. In passato, la moto aveva completato un viaggio da Montecarlo a Madrid, coprendo una distanza di 1.366 chilometri in 24 ore, con diverse soste per la ricarica. Tuttavia, il record londinese si distingue per l’assenza totale di ricariche intermedie, evidenziando la capacità della moto di affrontare lunghe distanze in ambiente urbano con una sola carica.

Secondo i dati dichiarati dalla Verge, l’autonomia della TS Pro in contesto urbano raggiunge i 350 chilometri. Il test londinese ha praticamente confermato questa stima, dimostrando che il veicolo è in grado di soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti. Questo traguardo rappresenta un passo importante verso la diffusione delle moto elettriche ad alte prestazioni, rendendole una valida alternativa ai veicoli tradizionali.