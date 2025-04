Vantaggi e sconti esclusivi attendono gli appassionati di due ruote questa primavera, grazie agli Urban Days Piaggio. Per tutto il mese di aprile, gli showroom offriranno condizioni speciali su tutta la gamma di scooter Euro 5+, con test ride e promozioni imperdibili.

Il momento clou dell’iniziativa sarà sabato 12 aprile, con una straordinaria giornata di porte aperte Piaggio in tutti gli showroom. Durante l’evento, i visitatori potranno scoprire la nuova gamma 2025 e provare su strada i modelli di punta del marchio italiano.

Tra i protagonisti dell’evento spiccano il rinnovato Piaggio Liberty, un entry-level dotato di display digitale a colori e illuminazione a LED, il nuovo Piaggio Medley con motorizzazione 200cc più brillante e il raffinato Piaggio Beverly 310, un elegante crossover che unisce sportività e comfort.

Le promozioni includono un kit bauletto e parabrezza in omaggio per i modelli Liberty (oltre 50cc), Medley e Beverly. Inoltre, per quest’ultimo modello, sono disponibili finanziamenti a tasso zero fino a 36 mesi.

Per chi possiede già uno scooter, è prevista una supervalutazione dell’usato per l’acquisto di un Piaggio MP3 Euro 5+: 500 euro di vantaggio per il modello 310cc e 750 euro per le versioni 400cc e 530cc. Questi importi possono essere utilizzati come sconto sul prezzo o per l’acquisto di accessori originali. Tutti i dettagli dell’iniziativa sono disponibili sul sito ufficiale Piaggio.com.