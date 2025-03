Design audace, prestazioni sportive e tecnologia avanzata: il nuovo Tesseract di Ultraviolette ridefinisce gli standard nel segmento degli scooter elettrici premium.

L’azienda indiana, leader nel settore dei veicoli elettrici, ha presentato il suo primo scooter durante il Fast Forward India di Bengaluru. Ispirato agli elicotteri militari, il design è caratterizzato da linee aggressive e distintive. Con una potenza massima di 20,1 CV, il Tesseract raggiunge i 125 km/h e accelera da 0 a 60 km/h in soli 2,9 secondi, offrendo prestazioni di alto livello.

Un punto di forza è la sua autonomia, che arriva fino a 261 chilometri con una singola ricarica, rendendolo perfetto sia per l’uso cittadino che per tragitti extraurbani. Sul fronte tecnologico, il Ultraviolette Tesseract si distingue grazie a funzionalità avanzate come radar anteriore e posteriore, monitoraggio dei punti ciechi, avvisi di cambio corsia e collisione, intelligenza artificiale e un display touch da 7 pollici con navigatore integrato.

La dotazione tecnica comprende cerchi da 14 pollici, pneumatici maggiorati (110 mm all’anteriore e 140 mm al posteriore) e ABS a doppio canale. Tra gli optional spiccano il controllo di trazione e stabilità. Il comfort è assicurato da 34 litri di spazio sotto la sella e un caricatore wireless per smartphone, mentre l’illuminazione è completamente a LED.

Disponibile nelle colorazioni Stealth Black, Sonic Pink e Desert Sand, il Ultraviolette Tesseract sarà commercializzato a partire da 120.000 rupie (circa 1.300 euro), con le prime consegne previste per l’inizio del 2026. Un prezzo competitivo per uno scooter elettrico che punta a rivoluzionare la mobilità urbana con la sua tecnologia avanzata.