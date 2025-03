“L’arte incontra la solidarietà, il design si fonde con lo sport”. Con queste parole Giorgio Armani ha annunciato l’esclusivo evento benefico che si terrà all’Armani/Teatro di Milano il 6 marzo, alla vigilia dei Giochi Mondiali Invernali Torino 2025.

La serata, una cena di gala riservata a 200 selezionati ospiti, vedrà all’asta pezzi unici realizzati da artisti di fama internazionale. Tra questi spiccano le edizioni speciali della Vespa Primavera Elettrica, impreziosite dalle creazioni di Frank Gehry, Urs Fischer e dell’atleta Special Olympics Ilaria “Ghinka” Bonanni.

Il catalogo comprende anche esperienze esclusive come i biglietti per la sfilata Dior Spring 2026 Cruise Collection a Roma, oltre a oggetti di lusso come un baule Louis Vuitton, un abito Armani Fall 2024 e una panca Technogym firmata Dior. La serata sarà animata dall’esibizione della cantante Alexia.

Ilaria Bonanni ha descritto l’esperienza di decorare una Vespa come “sentirsi regina”, mentre Fischer ha sottolineato come il design del celebre scooter rappresenti “movimento, connessione e gioia”, valori condivisi con Special Olympics.

Michele Colaninno, CEO del Gruppo Piaggio, ha evidenziato l’importanza della collaborazione con Special Olympics nel promuovere le potenzialità delle persone con bisogni speciali.

I proventi della serata saranno destinati a sostenere i Giochi, che prenderanno il via l’8 marzo a Torino. L’evento sportivo vedrà la partecipazione di oltre 1.500 atleti provenienti da 102 nazioni, impegnati in otto discipline, con la cerimonia inaugurale trasmessa in diretta su Rai2 dall’Inalpi Arena.