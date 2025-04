La nuova Triumph Scrambler 400 XC del 2025 promette di essere più estrema e orientata al fuoristrada, con specifiche tecniche e un design che ne esaltano il carattere avventuroso. Con una potenza di 40 CV, 37,5 Nm di coppia, ruote radiali e pneumatici tubeless misti, questa moto Offroad si prepara a conquistare il mercato con un prezzo stimato di 6.600 euro.

Il celebre marchio britannico, Triumph, amplia la sua offerta nella gamma Modern Classics, proponendo un modello che punta chiaramente a prestazioni elevate lontano dall’asfalto. Avvistata durante i test a Pune, in India, la moto presenta una serie di aggiornamenti mirati, come pneumatici misti, un copricarter inferiore per proteggere il motore, un parafango anteriore rialzato e un parabrezza frontale. La livrea esclusiva giallo-nera aggiunge un tocco distintivo e accattivante.

Dal punto di vista tecnico, la Triumph 2025 mantiene la base del modello standard: un motore monocilindrico da 398 cc, raffreddato a liquido con iniezione elettronica, abbinato a un cambio a sei marce con frizione antisaltellamento. Queste caratteristiche garantiscono un’esperienza di guida bilanciata sia su strada che in percorsi fuoristrada.

Triumph Scrambler 400 XC, la ciclistica

La ciclistica è composta da un telaio tubolare in acciaio e un forcellone in alluminio pressofuso, mentre le sospensioni – essenziali per il fuoristrada – includono una forcella rovesciata da 43 mm all’anteriore e un monoammortizzatore con serbatoio separato al posteriore. Secondo le stime di Rush Lane, il prezzo della Scrambler 400 XC sarà superiore del 5% rispetto alla versione standard, giustificato dalle migliorie tecniche e dalla maggiore versatilità.

Con questo nuovo modello, la Triumph conferma la sua strategia di soddisfare una clientela sempre più diversificata, alla ricerca di moto dal design classico ma tecnologicamente avanzate. La gamma Modern Classics si arricchisce così di una proposta che combina stile e funzionalità, affermandosi come una scelta ideale per gli appassionati di avventura.