Triumph Motorcycles ha fatto il suo ingresso trionfale al Motor Bike Expo 2025 di Verona, portando con sé tre modelli unici che incarnano l’essenza del custom e del design esclusivo. Tra edizioni limitate e tributi a icone del passato, lo stand del marchio britannico si è rivelato un vero spettacolo per gli appassionati delle due ruote.

Triumph, novità di grido

Tra le novità più attese spicca la Bonneville Bobber TFC (Triumph Factory Custom), una moto prodotta in soli 750 esemplari. Questo capolavoro del custom si distingue per un telaio alleggerito, componenti in fibra di carbonio e una livrea esclusiva che ne esalta l’unicità. I dettagli tecnici di pregio, come i doppi terminali Akrapovic con finiture in carbonio, la rendono un oggetto di culto per collezionisti e appassionati.

Non meno spettacolare è la Rocket 3 Evel Knievel, un tributo al leggendario stuntman americano famoso per le sue acrobazie mozzafiato. Dotata del motore di serie più grande al mondo, con una cilindrata di 2.458 cc, questa moto è stata prodotta in un’edizione limitata di 500 esemplari, equamente suddivisi tra le versioni R e GT. La Rocket 3 sfoggia una livrea dedicata e dettagli esclusivi che richiamano lo spirito audace di Evel Knievel, grazie alla collaborazione con la famiglia del celebre stuntman. Il prezzo di partenza? Ben 29.995 euro.

Omaggio anche a Elvis Presley

Infine, lo stand ha celebrato anche il re del rock con la Bonneville T120 Elvis Presley. Questa edizione speciale, limitata a 925 unità, rende omaggio all’amore di Elvis per il marchio britannico. Negli anni ’60, il cantante acquistò una Bonneville e ne regalò altre ai suoi amici più cari. Il modello dedicato a Presley si distingue per una colorazione esclusiva e dettagli estetici unici, che evocano l’eleganza senza tempo del “Re del Rock”.

Con questi tre modelli, Triumph ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di coniugare innovazione, tradizione e personalizzazione, confermandosi come uno dei marchi più iconici nel panorama motociclistico internazionale.