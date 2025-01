Con l’arrivo del nuovo anno, Triumph svela il suo aggiornato listino prezzi per il 2025, accompagnato da una gamma completamente rinnovata e da una serie di edizioni speciali. L’azienda britannica continua a distinguersi per innovazione e design, offrendo modelli adatti a ogni tipo di motociclista. Tra le novità più attese spicca la nuova TF 450 RC, una moto da cross che segna un ingresso deciso nel segmento off-road. Con un prezzo di partenza di 12.295 euro, questo modello si propone di conquistare gli appassionati grazie a caratteristiche tecniche avanzate e un design accattivante.

Gli altri modelli Triumph

La gamma modelli 2025 include anche una selezione di Modern Classic, come la nuova Bonneville T120 Elvis, disponibile a 16.995 euro, e le Icon Editions, che valorizzano modelli iconici come la Bonneville T100 e la Scrambler 900. Per chi cerca prestazioni e stile, la Speed Twin 1200 RS, a 17.295 euro, rappresenta una scelta eccellente.

Nel segmento Roadster, Triumph introduce nuove versioni della Trident 660, con un prezzo base di 8.595 euro, e della Street Triple RS A2 Edition, progettata per i neopatentati e offerta a 10.495 euro. Il fiore all’occhiello rimane la Speed Triple 1200 RR Breitling, un capolavoro di tecnologia e design che parte da 25.995 euro. Per gli appassionati di avventura, Triumph presenta una linea Adventure aggiornata, con la nuova Tiger Sport 800 a 11.995 euro e la gamma Tiger 1200, che comprende modelli come la GT Explorer e la Rally Explorer, con prezzi che variano dai 23.995 ai 25.295 euro.

Cruiser e non solo

Il segmento Cruiser non è da meno, con la Rocket 3 Storm R e la Storm GT, rispettivamente a 25.695 e 26.495 euro. Per i collezionisti, le edizioni Evel Knievel della Rocket 3 R e GT, con prezzi fino a 29.195 euro, rappresentano un’opzione imperdibile. Infine, Triumph continua a innovare nel settore Sport e Offroad, con modelli come la Daytona 660 e la nuova TF 250-X, dimostrando un impegno costante nel soddisfare le esigenze di una clientela diversificata. Il listino prezzi 2025 di Triumph si presenta quindi come un mix perfetto di tradizione e innovazione, offrendo modelli per tutti i gusti e le necessità, dai neofiti ai motociclisti più esperti.