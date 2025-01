La nuova Triumph Tiger Sport 800, presentata durante EICMA, si prepara a conquistare il cuore degli appassionati di moto grazie a un mix perfetto di innovazione, potenza e versatilità. Equipaggiata con un motore tre cilindri da 798 cc, capace di sviluppare 115 CV a 10.750 giri/min e una coppia di 84 Nm a 8.500 giri/min, questa crossover sportiva inglese si distingue per le sue prestazioni e per l’attenzione ai dettagli tecnici.

Triumph Tiger Sport 800, il top

Il telaio, derivato dalla Tiger Sport 660 ma con geometrie aggiornate, e la piattaforma IMU a 6 assi dotata di ABS e Traction Control Cornering, garantiscono una guida dinamica e sicura. Il cambio elettronico Triumph Shift Assist, fornito di serie, consente cambiate fluide e precise, anche se mostra qualche limite nelle scalate rispetto a un cambio sportivo puro.

Le sospensioni Showa, progettate per questa moto, offrono un’elevata regolabilità: la forcella permette la regolazione in estensione e compressione, mentre il mono consente di regolare il precarico e l’estensione. Con un’escursione di 150 mm sulle ruote, queste sospensioni garantiscono un equilibrio ideale tra comfort e sportività. Il sistema frenante, composto da un doppio disco anteriore da 310 mm e un disco posteriore da 255 mm, assicura una frenata progressiva e affidabile.

Tra le dotazioni di serie spiccano il cruise control e il plexiglass regolabile manualmente, mentre optional come le manopole riscaldabili e le borse laterali da 57 litri, incluse nel GT Pack, ampliano la versatilità della moto. Il serbatoio da 18,5 litri e la sella ergonomica, posizionata a 835 mm da terra, rendono la crossover sportiva perfetta anche per i lunghi viaggi.

Il prezzo

La moto brilla per un’eccellente agilità e facilità di guida, grazie anche agli pneumatici Michelin Road 5 di primo equipaggiamento. Nonostante i 214 kg di peso in ordine di marcia, la Triumph Tiger Sport 800 si comporta egregiamente su percorsi misti, offrendo un’esperienza di guida che combina sportività e sicurezza. La protezione aerodinamica, garantita da cupolino e deflettori, protegge busto e spalle dall’aria, rendendo la moto ideale anche per i viaggi in coppia.

Disponibile da marzo 2025, la Triumph Tiger Sport 800 avrà un prezzo base di 11.995 euro, con un leggero aumento per la versione gialla. Per chi desidera una dotazione più completa, il GT Pack porta il costo a circa 14.000 euro. Con questa proposta, Triumph consolida la sua posizione di leader nel segmento delle crossover sportive, offrendo una moto che unisce prestazioni, comfort e tecnologia all’avanguardia.