Motori ruggenti, profumo di benzina e un’atmosfera di pura passione. Sabato 12 aprile, l’Idroscalo Milano si trasformerà nel palcoscenico ideale per accogliere il tanto atteso Riding Season 2025. Questo straordinario evento motociclistico, che segna ufficialmente l’inizio della stagione primaverile, promette una giornata indimenticabile per gli appassionati delle due ruote e le loro famiglie.

Sin dalla sua nascita nel 1990, quando solo nove motociclisti si riunirono per un giro inaugurale, la manifestazione ha conosciuto una crescita straordinaria. Dopo aver cambiato più volte location, l’evento ha trovato la sua casa definitiva all’Idroscalo, che si è dimostrato lo scenario perfetto per accogliere migliaia di visitatori ogni anno. Con il tempo, il Riding Season è diventato un appuntamento fisso per chi desidera celebrare l’arrivo della bella stagione in compagnia di altri appassionati.

Il programma della giornata è ricco di attività per tutti i gusti. Gli amanti delle moto avranno l’opportunità di ammirare da vicino una vasta esposizione di moto personalizzate e visitare stand artigianali dove scoprire accessori e prodotti esclusivi. Per i più curiosi, saranno disponibili i demo ride, un’occasione unica per testare i modelli più recenti di marchi prestigiosi come BMW, Harley-Davidson, Moto Morini, Royal Enfield e Triumph. Un’esperienza che permette di vivere l’emozione di guidare moto di ultima generazione.

Ma il Riding Season non è solo per motociclisti incalliti. Grazie alla sua natura inclusiva, l’evento è pensato anche per le famiglie e per chi desidera semplicemente trascorrere una giornata diversa dal solito. Gli ampi spazi dell’Idroscalo offrono la cornice ideale per attività all’aria aperta, mentre le aree dedicate al street food garantiranno un’esperienza gastronomica variegata e di qualità. Dai sapori tradizionali alle proposte più innovative, ci sarà qualcosa per soddisfare ogni palato.

Un altro aspetto che rende speciale questa manifestazione è l’atmosfera unica che si respira. È un luogo dove si incontrano storie, passioni e culture diverse, tutte accomunate dall’amore per le due ruote. La comunità motociclistica italiana, nota per il suo entusiasmo e la sua energia, sarà protagonista indiscussa della giornata, offrendo a tutti i presenti un assaggio della sua vivacità.

Il Riding Season 2025 rappresenta quindi un’occasione imperdibile per chi desidera vivere un’esperienza autentica e coinvolgente. Che siate motociclisti esperti, neofiti curiosi o semplici spettatori, l’appuntamento del 12 aprile all’Idroscalo di Milano promette di regalarvi emozioni e ricordi indelebili. Non resta che preparare il casco e lasciarsi trasportare dall’entusiasmo di questa straordinaria festa delle due ruote.