Allarme per le e-bike Specialized: un difetto nella protezione della catena mette a rischio la sicurezza dei ciclisti. L’azienda americana ha avviato un richiamo e-bike che interessa migliaia di modelli, con l’obiettivo di prevenire incidenti causati dall’intrappolamento degli abiti.

Il provvedimento coinvolge diversi modelli della gamma di biciclette elettriche Turbo Como e Turbo Vado, dotati di mozzi a ingranaggi interni, venduti tra il 2021 e il 2024. Il problema riguarda sia le versioni con trasmissione a cinghia che quelle con trasmissione a catena tradizionale. Specialized invita i proprietari a interrompere immediatamente l’uso delle biciclette interessate e a contattare un rivenditore autorizzato per la sostituzione gratuita del componente difettoso.

Per verificare se la propria bicicletta rientra nel richiamo e-bike, è possibile consultare la pagina dedicata sul sito ufficiale o contattare il servizio clienti Specialized. L’azienda si farà carico di tutti i costi relativi alla sostituzione, inclusi ricambi e manodopera.

Nonostante non siano stati segnalati incidenti gravi, questa azione preventiva sottolinea l’impegno di Specialized per la sicurezza e-bike. I modelli con deragliatore posteriore tradizionale non sono interessati dal difetto e possono essere utilizzati normalmente.

e-bike, sicurezza sempre al primo posto

Questo episodio si inserisce in un contesto di crescente attenzione alla sicurezza nel settore della micromobilità elettrica, un mercato in forte espansione che comporta anche un aumento dei richiami e degli aggiornamenti di sicurezza. La gestione trasparente dell’intervento rafforza la reputazione di Specialized, evidenziando l’importanza di acquistare presso rivenditori specializzati in grado di fornire assistenza qualificata.

L’incidente mette in luce come anche dettagli apparentemente marginali nella progettazione di una bicicletta possano avere un impatto significativo sulla sicurezza del ciclista, specialmente quando si tratta dell’interazione tra abbigliamento e componenti meccanici in movimento.