Guida senza patente, assenza di assicurazione, mancanza di targa e nessun casco protettivo: un quadro di infrazioni che ha portato a una maxi multa per due ragazzi, uno dei quali minorenne, fermati dalla Polizia Locale mentre sfrecciavano su una moto elettrica a San Lazzaro di Savena. Il controllo, effettuato sulla via Emilia all’altezza dell’incrocio con via della Fornace, si è concluso con una sanzione superiore a 6.500 euro e il sequestro del veicolo.

Durante l’intervento, gli agenti hanno riscontrato numerose violazioni del Codice della Strada: la moto elettrica non era immatricolata, mancava la copertura assicurativa e i conducenti erano privi della necessaria abilitazione alla guida. A peggiorare la situazione, l’assenza di dispositivi di protezione personale, compromettendo non solo la legalità ma anche la sicurezza dei due giovani.

Moto elettrica, c’è un po’ di confusione

Le autorità locali hanno evidenziato che questo episodio non è un caso isolato, ma rientra in una crescente tendenza di utilizzo improprio dei veicoli elettrici. La loro diffusione, infatti, non è sempre accompagnata da un’adeguata conoscenza delle regole.

La Polizia Locale di San Lazzaro prosegue nelle attività di controllo e prevenzione, sottolineando l’importanza dell’educazione stradale, soprattutto tra i più giovani. Gli agenti ribadiscono che anche per i mezzi elettrici valgono regole precise riguardanti omologazione, assicurazione e necessità di patente.

Questo episodio solleva la necessità di campagne informative più incisive sull’utilizzo corretto dei nuovi mezzi di mobilità. La sicurezza stradale, infatti, passa attraverso il rispetto delle normative, indipendentemente dalla tipologia di veicolo utilizzato.