Le vacanze di Pasqua 2025 si prospettano come un periodo di intenso movimento sulle strade italiane, con oltre 10 milioni di viaggiatori pronti a mettersi in viaggio. La festività, fissata per il 20 aprile, darà il via a un lungo periodo di spostamenti, che culminerà con il ponte del 25 aprile e le celebrazioni del 1° maggio. Questa combinazione di festività offre una rara opportunità per godere di una primavera ricca di viaggi e gite fuori porta.

Momenti critici da evitare

Le previsioni indicano alcuni momenti particolarmente critici per il traffico Pasqua 2025, in cui è consigliabile evitare di mettersi in viaggio:

La mattina di venerdì 18 e sabato 19 aprile, con traffico intenso verso le località costiere e lacustri.

La tarda mattinata di domenica 20 aprile (Pasqua), con spostamenti locali per pranzi e incontri familiari.

Il pomeriggio di lunedì 21 aprile (Lunedì dell’Angelo), caratterizzato da rientri e gite fuori porta.

La prima parte della mattinata di martedì 22 aprile, per il ritorno dei vacanzieri.

Simili situazioni si ripeteranno durante il ponte del 25 aprile, con partenze già da giovedì 24 aprile e traffico concentrato nel pomeriggio del 30 aprile, seguito dal controesodo del 4-5 maggio.

Interventi per una viabilità più fluida

Per ridurre i disagi, sono state pianificate diverse misure straordinarie viabilità:

Divieti mezzi pesanti : la circolazione dei veicoli superiori a 7,5 tonnellate sarà limitata nei giorni festivi e in fasce orarie specifiche.

: la circolazione dei veicoli superiori a 7,5 tonnellate sarà limitata nei giorni festivi e in fasce orarie specifiche. Sospensione dell’80% dei cantieri temporanei sulle principali arterie stradali.

Mantenimento di almeno una corsia libera nella direzione con maggior traffico, laddove i lavori non possano essere interrotti.

Questi interventi mirano a rendere la circolazione più fluida, consentendo agli italiani di sfruttare al meglio le opportunità offerte dal calendario delle festività 2025.

Consigli per i viaggiatori

Per evitare i momenti di maggiore congestione, si consiglia di pianificare partenze e rientri in orari meno frequentati. È inoltre utile monitorare le condizioni del traffico in tempo reale e utilizzare applicazioni dedicate per individuare percorsi alternativi. Approfittare di questi accorgimenti permetterà di vivere appieno l’esperienza delle vacanze primaverili, senza lo stress dei rallentamenti.

Con l’arrivo della primavera e il susseguirsi di festività ravvicinate, il 2025 si configura come un anno eccezionale per chi desidera esplorare le bellezze del nostro Paese. Pianificare con attenzione sarà la chiave per trasformare questo periodo in un’occasione di relax e scoperta.