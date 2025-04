Suzuki GN400 Bobber: la trasformazione in Gold Nickel 400

Una motocicletta vintage che rivive in una nuova veste, tra minimalismo e tradizione: è questa l’essenza della Gold Nickel 400, una straordinaria reinterpretazione della storica Suzuki GN400. Questo progetto nasce dalla passione e dalla visione di Tomasz, l’artigiano polacco dietro JasinTom Motorcycles, che ha trasformato un modello semplice in una bobber dal fascino intramontabile.

Lanciata nel 1980, la Suzuki GN400 incarnava la semplicità motociclistica grazie al suo motore monocilindrico da 396cc. Leggera, economica e di facile manutenzione, si guadagnò rapidamente l’attenzione degli appassionati e persino della rivista Cycle World, che ne lodò le qualità pratiche. Questa semplicità è stata il punto di partenza per Tomasz, che cercava una base pura e autentica per il suo progetto di personalizzazione.

Suzuki GN400, uno stile minimalista

Il risultato è una bobber minimalista che coniuga tradizione e modernità, senza rinunciare a un carattere distintivo. Il serbatoio, recuperato da una vecchia moto tedesca, è stato trasformato in un’opera d’arte grazie a una verniciatura in oro candy e blu, arricchita da dettagli metal flake. Il telaio nero perla e il forcellone argento broccato completano una livrea che non passa inosservata. Molti componenti, come il sistema di scarico, il box elettrico, la sella in pelle e il faro posteriore, sono stati realizzati a mano, sottolineando l’artigianalità del progetto.

La filosofia minimalista di Tomasz si riflette anche nell’impianto elettrico a 6V, che elimina la necessità di una batteria. Tutte le funzioni principali sono attivate tramite il kick starter, garantendo una manutenzione ridotta e una maggiore affidabilità. Nonostante il design retrò, la Gold Nickel 400 offre prestazioni vivaci: con circa 30 cavalli e un peso contenuto, raggiunge i 150 km/h, regalando un’esperienza di guida coinvolgente. Il sound dello scarico artigianale aggiunge un ulteriore tocco di carattere.

Made in Polonia

Progettata per il piacere personale di Tomasz, questa moto è pensata per essere perfettamente bilanciata e maneggevole, ideale per le strade urbane di Varsavia. La Gold Nickel 400 dimostra come una moto semplice possa essere trasformata in un’autentica opera d’arte su due ruote, combinando funzionalità e stile in modo impeccabile.

Per chi volesse seguire i prossimi progetti di Tomasz e immergersi nel mondo di JasinTom Motorcycles, è possibile visitare il suo profilo Instagram (@jasintom_motorcycles) o il canale YouTube (@jasintommotorcycles2812). Questo artigiano polacco continua a dimostrare che, con passione e creatività, il passato può essere reinventato per il presente.