Unire il fascino del design vintage con le prestazioni moderne non è mai stato così avvincente come nel caso della rinascita della Honda CB750K. Questo restomod, realizzato per celebrare il 54° anniversario della leggendaria motocicletta, porta la firma di Matt Wieckowski, il talentuoso meccanico di Big Dream Motorcycles.

Tutto è iniziato quando Mackenzie, un cliente e amico di Matt, ha deciso di fare un salto di qualità rispetto alla sua vecchia CB350 del 1976. Affidandosi all’esperienza di Big Dream Motorcycles, officina canadese specializzata in moto custom e restomod, Mackenzie ha acquistato una CB750K del 1978 con l’intento di trasformarla in un’opera unica, mantenendo l’anima vintage ma aggiornandone le performance.

L’intervento è stato radicale ma rispettoso dell’originale. Il motore a quattro cilindri in linea è stato completamente smontato e ricostruito con componenti moderni: pistoni ad alta compressione, accensione elettronica Dyna e filtri K&N. Il sistema di scarico, realizzato in acciaio inossidabile da Hindle/Ripple Rock Racers, ha conferito alla moto un suono potente e distintivo.

Per quanto riguarda la ciclistica, l’aggiornamento è stato significativo. Una forcella anteriore proveniente da una Yamaha R6 del 1999, completa di doppi dischi freno, è stata installata per migliorare la sicurezza e la precisione di guida. I cerchi originali sono stati sostituiti con moderni Excel da 17 pollici montati su mozzi Cognito Moto, consentendo l’uso di pneumatici sportivi contemporanei.

Un restomod ben studiato per Honda CB750K

Nonostante le numerose modifiche tecniche, l’estetica rimane fedele allo spirito dell’originale. Il team di Big Dream Motorcycles ha integrato elementi stilistici delle prime versioni “K", utilizzando un serbatoio del 1975 e adattando coperture laterali originali. La verniciatura, eseguita con grande cura, riprende le colorazioni storiche del modello, donando alla moto un look che omaggia il passato.

Il risultato è un restomod moto che celebra la storia della “Original Superbike" offrendo al contempo prestazioni e sicurezza moderne. Questo progetto dimostra come la passione per le due ruote possa trasformare motociclette iconiche in veicoli perfettamente adatti al contesto contemporaneo.

Big Dream Motorcycles continua a condividere sui social media i propri progetti, mostrando l’evoluzione dell’arte della personalizzazione motociclistica e mantenendo viva la leggenda della Honda CB750K per le nuove generazioni di appassionati.