Tre giorni di passione, quattro padiglioni e un’area espositiva di 40.000 metri quadri: sono i numeri che definiscono il successo di Motodays 2025, il salone delle due ruote che animerà Fiera Roma dal 7 al 9 marzo. Con oltre 20 case motociclistiche presenti, l’evento si conferma il punto di riferimento per gli appassionati del Centro-Sud Italia.

Giunto alla sua tredicesima edizione, il salone offrirà una panoramica completa sulle ultime novità del settore, con un focus su innovazione e sostenibilità. Particolare attenzione sarà dedicata alle donne motocicliste con il programma “Motociclista sostantivo femminile” e alle nuove tecnologie, protagoniste nell’avveniristica E-Motion Arena.

Tanti brand presenti

Tra i protagonisti spicca Honda CRF450RX Rally, una moto da competizione prodotta in soli 50 esemplari per il 2025. Honda si distingue anche con il CUV e, uno scooter elettrico urbano con batterie intercambiabili e un’autonomia di oltre 70 chilometri. Tra le altre novità della casa giapponese, la rinnovata NC750X con carene in Durabio e la CB750 Hornet con sospensioni ottimizzate. Per i neopatentati, arriva la GB350S dal fascino vintage.

Royal Enfield amplia la sua gamma adventure con la Guerrilla 450 e la New Himalayan 450, mentre Yamaha presenta il rinnovato Tracer 9 e la nuova generazione del TMAX, sempre più sportivo e connesso. Innovazioni tecnologiche si trovano anche negli stand di Zontes, con veicoli dotati di telecamere integrate e sospensioni intelligenti.

Benelli TRK 702 e Leoncino Bobber 400 rappresentano le novità della casa italiana, mentre Kawasaki punta sull’aggressiva Z900. Non mancano le proposte di Fantic Motor con il Caballero 500 e di CFMoto e Voge, pensate per il mercato urban e adventure.

La manifestazione offrirà anche test ride e itinerari guidati, garantendo un’esperienza unica per gli appassionati. Maggiori dettagli e aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale www.motodays.it.

Motodays 2025, info logistiche

• Orari di apertura:

◦ Venerdì 7 marzo: 9.00 – 19.00

◦ Sabato 8 marzo: 9.00 – 20.00

◦ Domenica 9 marzo: 9.00 – 19.00

• Biglietti:

◦ Biglietto intero on-site: €18

◦ Ingresso gratuito per bambini fino a 12 anni

◦ Speciale 8 marzo: sconto dedicato per le donne iscritte alla community “Motociclista sostantivo femminile”