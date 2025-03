Chi ha detto che le moto di alta qualità debbano necessariamente costare una fortuna? La risposta arriva da CFMoto con il lancio della nuova 800NK 2025, una naked che promette di rivoluzionare il mercato delle due ruote grazie a un prezzo di soli 6.990 euro, sfidando apertamente i costruttori tradizionali con un mix vincente di prestazioni e tecnologia avanzata.

Questa moto è equipaggiata con un potente motore bicilindrico da 799 cc, capace di erogare 100 CV a 9.000 giri/min e una coppia di 59,7 Nm a 8.000 giri/min. Il propulsore è abbinato a un cambio a sei rapporti con frizione antisaltellamento CF-SC, garantendo un’erogazione fluida e controllabile in ogni condizione di guida.

L’estetica della 800NK colpisce per il suo design moderno e le linee taglienti. Il sistema di illuminazione full LED non solo esalta il look, ma contribuisce anche alla sicurezza del pilota. La disposizione ergonomica dei comandi assicura comfort sia nei tragitti quotidiani che nelle uscite più sportive.

Dal punto di vista tecnologico, la moto si distingue per un sofisticato display TFT da 5 pollici con connettività Bluetooth e sistema CFMoto RideSync per l’integrazione con lo smartphone. Le tre modalità di guida – Sport, Street e Rain – permettono di adattare il carattere della moto a ogni situazione, mentre la presenza del cruise control offre ulteriore comodità durante i lunghi viaggi.

La ciclistica è all’avanguardia, grazie alle sospensioni regolabili KYB che garantiscono un’esperienza di guida personalizzabile. La sicurezza è assicurata dall’impianto frenante J.Juan, supportato dall’ABS Bosch di ultima generazione.

La nuova CFMoto 800NK 2025 si presenta così come una seria alternativa alle naked tradizionali, dimostrando che qualità e prestazioni possono essere offerte senza compromessi, il tutto a un prezzo accessibile.