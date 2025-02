Un mix di eccellenza italiana e prestazioni al vertice: la nuova Moto Morini X-Cape 700 si presenta con 71 CV di pura potenza, racchiusi in un design inconfondibilmente Made in Italy. Questo modello rappresenta l’ultima evoluzione nel segmento delle moto Adventure di media cilindrata.

Con la Moto Morini X-Cape 700, Morimotor punta a ridefinire gli standard delle enduro stradali. Questo modello, che evolve dalla fortunata versione 650, è dotato di un motore bicilindrico aggiornato agli standard Euro 5+, affiancato da una serie di innovazioni tecniche che ne esaltano le prestazioni e il comfort.

Tra le caratteristiche principali spicca la frizione antisaltellamento, progettata per garantire una maggiore sicurezza nelle situazioni più impegnative. Inoltre, il sistema di regolazione del cupolino è stato ottimizzato per migliorare il comfort durante i lunghi viaggi. La dotazione di serie include anche i paramani, un dettaglio essenziale per gli amanti dell’avventura.

Gli appassionati possono scegliere tra due allestimenti: uno con ruote in lega, ideale per un uso prevalentemente stradale, e un altro con cerchi a raggi, pensato per il fuoristrada, dotato di un sofisticato monoammortizzatore con regolazione remota del precarico della molla.

Il vero punto di forza della Moto Morini X-Cape 700 è il suo prezzo competitivo: la versione base è proposta a 7.190 euro, mentre quella con cerchi a raggi è disponibile a 7.590 euro. Questi prezzi rendono la X-Cape 700 una delle opzioni più interessanti nel panorama delle medie adventure.

Con questa nuova proposta, Morimotor offre una perfetta sintesi tra tecnologia, prestazioni e accessibilità, rendendo la X-Cape 700 una scelta ideale sia per i motociclisti esperti che per chi si avvicina per la prima volta al mondo dell’adventouring.