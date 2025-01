Ben 45 cavalli di potenza, 39 Nm di coppia, 230 mm di escursione delle sospensioni e prezzi a partire da 6.350 euro: sono questi i numeri chiave delle nuove KTM 390 Adventure X e R 2025, le ultime proposte della casa austriaca nel segmento delle moto adventouring di media cilindrata.

Il costruttore di Mattighofen amplia la propria gamma adventure con due modelli distinti per vocazione e dotazione. La KTM 390 Adventure R si distingue come la versione più specialistica, progettata per affrontare il fuoristrada impegnativo grazie alle ruote a raggi da 21 e 18 pollici e alle sospensioni WP completamente regolabili con un’escursione di ben 230 mm. Il DNA rally di questa moto emerge anche attraverso un’elettronica avanzata che include il controllo di trazione e l’ABS con funzione cornering.

Più orientata all’uso stradale è invece la KTM 390 Adventure X, che adotta cerchi in lega da 19 e 17 pollici, abbinati a pneumatici MRF Meteor o Apollo Tramplr XR. Le sospensioni WP, pur non regolabili, garantiscono 200 mm di escursione, rendendo questa versione adatta anche agli sterrati leggeri.

Entrambe le versioni condividono il cuore pulsante: il monocilindrico LC4c da 399 cc, omologato Euro 5+, montato su un telaio a traliccio in acciaio, studiato per offrire un perfetto equilibrio tra stabilità e maneggevolezza. Non mancano dettagli pratici come il serbatoio metallico da 14 litri e l’illuminazione full LED.

Dal punto di vista elettronico, la R offre tre riding mode (Street, Rain e Offroad), visibili su un display TFT da 5 pollici, mentre la X dispone di due modalità (Street e Offroad), gestibili tramite uno schermo LCD. Entrambe sono equipaggiate con ABS Bosch in modalità offroad e connettività per musica, chiamate e navigazione tramite app dedicata.

I freni BYBRE, con dischi da 320 mm all’anteriore e 240 mm al posteriore, completano un pacchetto dal prezzo competitivo: I prezzi per le KTM 390 Adventure X e R 2025: 6.350 euro per la X e 7.880 euro per la R. La disponibilità è prevista per la prossima primavera.