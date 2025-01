Stefan Pierer, figura storica e visionaria nel mondo delle motociclette, ha ufficialmente lasciato la guida di KTM dopo oltre trent’anni di leadership. Questo passaggio di consegne segna un momento cruciale per la casa motociclistica austriaca, che vede il testimone passare a Gottfried Neumeister, già membro del Consiglio di Amministrazione di Pierer Mobility AG e KTM AG.

La decisione arriva in un contesto delicato per l’azienda, che sta affrontando una profonda ristrutturazione KTM e una procedura di insolvenza. Nonostante il cambio di ruolo, Pierer continuerà a supportare il marchio come co-CEO, concentrandosi sulla riorganizzazione strategica.

Un’era di trasformazione per KTM

Sotto la guida di Pierer, il marchio è passato da produttore regionale a leader globale nel settore delle motociclette KTM. Grazie alla sua visione, KTM è diventata sinonimo di innovazione, prestazioni e avventura. Tuttavia, il peso di debiti per 1,3 miliardi di euro e la presenza di 5.400 creditori hanno reso inevitabile un cambiamento radicale.

Neumeister, forte di una solida esperienza in aziende come flyniki e DO & CO, ha dichiarato l’intenzione di preservare l’eredità di KTM e di esplorare nuove opportunità di crescita. Tra le prime azioni intraprese, una riduzione del 18% delle scorte globali di moto e il taglio di oltre 1.800 posti di lavoro nel 2024.

Le sfide future

Il 2024 si è rivelato un anno complesso per il futuro KTM, con un calo del fatturato del 29% rispetto all’anno precedente e un risultato operativo negativo di 300 milioni di euro. Tuttavia, le 268.000 moto vendute testimoniano una domanda ancora forte da parte dei clienti, offrendo un segnale positivo per il futuro.

La ristrutturazione punta a garantire la sostenibilità del marchio, attirando nuovi investitori. Citigroup Global Markets AG è stata incaricata di identificare potenziali partner finanziari, e diverse offerte sono già in fase di valutazione. L’obiettivo è raggiungere una quota di ristrutturazione del 30%, da completare entro due anni.

Nel frattempo, KTM continua a distinguersi nel motorsport. La vittoria nella Dakar 2025 e in altre competizioni internazionali dimostra la resilienza del marchio e il suo impegno verso l’eccellenza. Con la leadership di Neumeister, KTM si prepara a una nuova era, determinata a consolidare la sua posizione come leader globale nel settore delle motociclette ad alte prestazioni.