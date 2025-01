KTM 990 Duke MY24: prezzo aggiornato e caratteristiche tecniche

La KTM 990 Duke MY24 si presenta al pubblico con un design rinnovato, tecnologie all’avanguardia e un prezzo aggiornato che la rende ancora più competitiva. Disponibile da oggi presso i concessionari ufficiali al costo di 12.990 euro, questa moto iconica rappresenta una scelta irresistibile per gli appassionati delle due ruote, confermando l’impegno del marchio austriaco nell’offrire prodotti di alto livello.

Le caratteristiche della nuova KTM 990 Duke

Tra le sue principali caratteristiche tecniche, la KTM 990 Duke MY24 si distingue per un equilibrio perfetto tra prestazioni, design e un’esperienza di guida emozionante. Alimentata da un motore bicilindrico LC8c da 947 cc, questa moto sprigiona 123 CV di potenza e 103 Nm di coppia, racchiusi in un corpo leggero di soli 179 kg. Una combinazione che la rende ideale sia per la strada che per la pista. Tra gli elementi tecnici più rilevanti troviamo:

Sospensioni WP APEX : completamente regolabili, offrono un’elevata precisione e adattabilità a ogni stile di guida.

: completamente regolabili, offrono un’elevata precisione e adattabilità a ogni stile di guida. Elettronica avanzata : una piattaforma inerziale 6D, controllo di trazione (MTC), ABS cornering e diverse modalità di guida, tra cui TRACK e PERFORMANCE opzionali, garantiscono sicurezza e prestazioni elevate.

: una piattaforma inerziale 6D, controllo di trazione (MTC), ABS cornering e diverse modalità di guida, tra cui TRACK e PERFORMANCE opzionali, garantiscono sicurezza e prestazioni elevate. Design distintivo: il faro a LED migliora la visibilità e conferisce un look unico alla moto.

Stile inconfondibile: linee tese e dinamiche che esaltano l’integrazione tra pilota e mezzo, per un’esperienza di guida pura e senza compromessi.

Lunga garanzia

Un ulteriore punto di forza è rappresentato dalla garanzia estesa fino a 48 mesi, offerta attraverso l’iniziativa “Divertimento Garantito”. Per usufruirne, è necessario rispettare il programma di manutenzione previsto da KTM, effettuando almeno un tagliando all’anno presso un concessionario ufficiale.

Con il suo nuovo prezzo e le tecnologie all’avanguardia, la KTM 990 Duke MY24 si conferma una delle moto più ambite nella sua categoria. Non resta che visitare un concessionario ufficiale KTM per scoprire dal vivo le sue potenzialità e gli altri modelli della gamma Duke.