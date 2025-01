KTM si appresta a ridefinire il segmento delle moto dual sport con l’introduzione delle nuove 125 Enduro R e 390 Enduro R. Svelate durante l’attesissimo EICMA 2024, queste moto rappresentano una soluzione ideale per gli appassionati di fuoristrada leggero e per chi cerca versatilità anche su strada.

Entrambe le versioni condividono una piattaforma tecnica derivata dal telaio a traliccio della serie Duke, ma ottimizzata per migliorare le prestazioni offroad. Tra le caratteristiche principali spiccano le sospensioni WP APEX a lunga escursione, cerchi a raggi da 21” all’anteriore e 18” al posteriore, e un cruscotto TFT compatto e connesso. Il serbatoio in metallo da 9 litri, insieme ai convogliatori avvolgenti, contribuisce a un design che unisce estetica e funzionalità.

Motori LC4c: innovazione e prestazioni

Il cuore delle nuove Enduro R è rappresentato dai moderni motori LC4c. La 390 Enduro R è dotata di un monocilindrico da 399 cm³, capace di erogare 33 kW di potenza, mentre la 125 Enduro R monta un motore da 125 cm³ con una potenza di 11 kW. Entrambi i propulsori utilizzano sistemi di alimentazione Bosch EFI e scarichi in acciaio inossidabile, progettati per ridurre il peso complessivo.

La 390 si distingue ulteriormente grazie a due modalità di guida, Street e Offroad, che consentono di personalizzare la risposta del motore in base al terreno. Il controllo di trazione e l’ABS Bosch 10.3 MB, con opzioni di disattivazione, offrono un mix di sicurezza e flessibilità per un’esperienza di guida su misura.

KTM: una ciclistica tecnologicamente avanzata

La ciclistica delle Enduro R è stata sviluppata per garantire stabilità e robustezza. La forcella WP APEX della 390 è regolabile senza attrezzi, mentre il modello 125 presenta una configurazione più semplice. Entrambi i modelli vantano un’escursione delle sospensioni di 230 mm sia all’anteriore che al posteriore, mentre i pneumatici Metzeler Karoo assicurano trazione su ogni tipo di terreno.

Dal punto di vista della tecnologia avanzata, entrambe le moto sono dotate di un cruscotto TFT da 4,2” compatibile con smartphone e luci full LED. La disponibilità nei concessionari è prevista per marzo 2025, con prezzi fissati a 5730 € per la 125 Enduro R e 6780 € per la 390 Enduro R.

Con questi modelli, KTM mira a soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più esigente, offrendo un mix di prestazioni, design e innovazione in un segmento in continua crescita.