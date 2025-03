Un’iconica BMW K1100RS del 1994 rinasce come straordinaria cafe racer grazie all’intervento dell’officina spagnola Bolt Motor Co, che ha trasformato la celebre “Flying Brick" in un capolavoro di tecnologia e design contemporaneo, mantenendo intatto il DNA della casa bavarese.

La metamorfosi di questa leggendaria moto personalizzata, originariamente equipaggiata con un quattro cilindri in linea da 1093cc da 100 cavalli, ha richiesto un intervento radicale che ha coinvolto ogni singolo componente. Il telaio è stato completamente ricostruito, integrando elementi moderni di alta gamma come la forcella anteriore prelevata da una Ducati Panigale e un impianto frenante Brembo di ultima generazione.

L’attenzione ai dettagli si manifesta in ogni aspetto della moto: dalla strumentazione digitale Pro Dash agli elementi Motogadget, dai clip-on Rizoma fino all’innovativo sistema di accensione integrato nel cannotto di sterzo. La livrea, in un elegante Maserati Folgore Grey, si abbina perfettamente alla sella in pelle scamosciata idrorepellente.

Il reparto tecnico non è stato trascurato: il propulsore ha subito un’accurata revisione, beneficiando di un sistema di iniezione ottimizzato e filtri aria su misura. Lo scarico Akrapovič completa il pacchetto prestazionale, regalando alla moto una voce possente e distintiva.

Questa reinterpretazione moderna della BMW K1100RS mantiene un profondo rispetto per l’heritage BMW, come testimoniano i cerchi BMW Cup e il sistema ABS aggiornato. Il risultato è una moto che rappresenta il perfetto connubio tra tradizione e innovazione, stabilendo nuovi standard nel mondo delle special.