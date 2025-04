“Nella meccanica c’è poesia, nel restauro arte, nella personalizzazione visione.” Questa frase incarna perfettamente lo spirito con cui Bolt Motor Co ha riportato in vita una straordinaria BMW R100 del 1982. Il risultato è un tributo neoclassico che celebra il centenario di BMW Motorrad, unendo tradizione e innovazione in un progetto di straordinaria customizzazione moto.

La celebre officina spagnola ha accettato la sfida di un cliente appassionato, trasformando una moto segnata dal tempo in un esemplare unico. Il progetto non si è limitato a un semplice restauro, ma ha coinvolto ogni dettaglio del veicolo, mantenendo però intatto il DNA dell’iconico motore boxer tedesco.

BMW R100, ingegneria e potenza rinnovate

Il cuore pulsante della BMW R100 è stato completamente ricostruito con una meticolosa revisione del propulsore. I carburatori BING sono stati ricalibrati per ottimizzare le prestazioni, mentre il sistema di scarico originale è stato sostituito con un avanzato sistema Turbokit, capace di migliorare significativamente la coppia e la potenza erogata. Anche l’impianto elettrico è stato interamente riprogettato, con l’adozione di cablaggi premium e centraline ottimizzate per garantire performance di alto livello.

Design che cacconta una storia

Il design di questa moto è un vero e proprio omaggio a un secolo di tradizione motociclistica. La verniciatura speciale, realizzata ad aerografo, richiama l’heritage di BMW, mentre la sella in suede impermeabile è arricchita da ricami che si integrano armoniosamente con le linee del serbatoio e delle fiancate. Il telaio posteriore modulare, progettato digitalmente in 3D, rappresenta un’innovazione significativa, consentendo di passare rapidamente dalla configurazione monoposto a quella biposto.

Particolarmente interessante è il gruppo ottico a LED, incastonato in una mascherina disegnata in-house, che combina elementi di tecnologia contemporanea con richiami al passato. Ogni dettaglio estetico e funzionale è stato pensato per raccontare una storia, rendendo questa moto un vero capolavoro di customizzazione moto.

Componenti premium

Per garantire un’esperienza di guida senza compromessi, sono stati scelti componenti di altissima qualità. Le sospensioni Marzocchi, l’impianto frenante Brembo con dischi maggiorati e il manubrio Renthal assicurano un controllo e una sicurezza superiori. Completano la dotazione gli indicatori Motogadget, gli specchietti Highsider, le pedane Tarozzi e le manopole Puig. I pneumatici Metzeler, inoltre, garantiscono un grip ottimale su qualsiasi superficie, migliorando ulteriormente le prestazioni della moto.

Questo progetto non è solo una celebrazione del passato, ma anche uno sguardo verso le possibilità offerte dall’ingegneria contemporanea. Con questa creazione, Bolt Motor Co dimostra come la passione artigianale e le competenze tecniche possano fondersi per dare nuova vita a un’icona come la BMW R100.