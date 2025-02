“Non c’è innovazione senza coraggio”. Con questo spirito, Italjet rivoluziona il mercato degli scooter sportivi presentando il nuovo Dragster 300, un veicolo che sfida le convenzioni tradizionali del segmento, combinando prestazioni elevate da moto e praticità urbana.

Questo gioiello di tecnologia italiana, sviluppato con il contributo dell’ex pilota MotoGP Andrea Dovizioso, è alimentato da un potente motore monocilindrico da 278 cc. Il propulsore, raffreddato a liquido e conforme alla normativa Euro 5, offre 23,8 CV di potenza massima e 26 Nm di coppia. Questi dati, uniti a un peso contenuto di soli 128 kg, garantiscono un’esperienza di guida particolarmente brillante.

L’aspetto più rivoluzionario del scooter sportivo è il suo telaio multi-tubo in acciaio al cromo-molibdeno con inserti in alluminio pressofuso. Tuttavia, il vero salto tecnologico è rappresentato dal sistema di sospensioni anteriori I.S.S. (Independent Steering System), sviluppato in collaborazione con EDI di Pontedera, che separa le funzioni di sterzo e ammortizzazione, assicurando un controllo superiore.

La sicurezza è un altro punto di forza del Dragster 300. L’impianto frenante Brembo con ABS di serie opera su dischi da 240 mm all’anteriore e 175 mm al posteriore, mentre gli pneumatici Pirelli, montati su cerchi da 12 e 13 pollici, garantiscono un’aderenza ottimale in ogni condizione.

Il design innovativo rompe gli schemi estetici tradizionali degli scooter, esibendo con orgoglio la meccanica e integrando un’illuminazione full LED con indicatori di direzione sequenziali. L’ergonomia è stata attentamente studiata: il serbatoio da 11 litri e la sella a 770 mm da terra rendono il Dragster 300 adatto a una vasta gamma di utenti.

Non sorprende che la Malossi Racing Academy abbia scelto questo modello come veicolo di formazione per i suoi piloti, confermando le ambizioni sportive di uno scooter che ridefinisce gli standard della categoria, unendo prestazioni elevate da pista e praticità quotidiana in un unico pacchetto esclusivo.