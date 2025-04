Il primo trimestre del mercato moto in Italia nel 2025 evidenzia dinamiche altalenanti, con segnali di recupero e persistenti criticità. Il mese di marzo 2025 segna una lieve ripresa dopo un avvio d’anno difficile, influenzato dalla transizione normativa da Euro 5 a Euro 5+.

Secondo i dati Unrae per Confindustria ANCMA, marzo ha registrato una contrazione complessiva del 6,57% rispetto allo stesso mese del 2024, con 33.311 immatricolazioni. Tuttavia, si distingue la ripresa degli scooter in crescita, che hanno registrato un incremento del 5,48% con 17.647 unità vendute, interrompendo così due mesi consecutivi di cali.

Le moto in recupero rimangono in territorio negativo ma migliorano dal -28% di febbraio al -14% di marzo, totalizzando 14.848 veicoli. Drammatica, invece, la situazione dei ciclomotori in crisi, con un crollo del 45,12% e solo 816 unità immatricolate.

Il bilancio trimestrale mostra una flessione complessiva del 13,22%, con oltre 11.000 veicoli in meno rispetto al 2023, per un totale di 73.908 immatricolazioni. Le moto hanno subito un calo del 21,82% (31.327 unità), mentre gli scooter limitano le perdite con un -2,21% (40.443 mezzi). I ciclomotori, invece, chiudono con un drammatico -42,80% (2.138 unità).

Un’ulteriore criticità riguarda i quadricicli, che registrano un calo del 29,84% con 978 immatricolazioni. Tuttavia, il segmento elettrico mostra un trend positivo con un +3,03% (885 unità), in netto contrasto con il crollo dell’82,62% dei modelli a combustione.

Mercato moto, i modelli più apprezzati

Tra i modelli più apprezzati, la Honda Africa Twin si conferma leader tra le moto, seguita dalla BMW R 1300 GS. Sorprende la Yamaha MT-07, che conquista il terzo posto, seguita dalle Tracer 9 e MT-09. Da notare l’assenza della Benelli TRK 702 dalla top ten, scivolata al sedicesimo posto trimestrale.

Nel segmento scooter, Honda Italia domina con la gamma SH: il 125 è in testa (4.258 unità), seguito dal 350 (3.624) e dal 150 (2.797). Al quarto posto l’X-ADV 750 con 2.508 immatricolazioni.

Nonostante le difficoltà, il settore mostra segnali di resilienza, soprattutto nel segmento scooter, mentre permangono criticità per ciclomotori e quadricicli termici, che influenzeranno l’andamento del mercato nei prossimi mesi.