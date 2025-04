Innovazione, sicurezza e stile si incontrano nel nuovo casco Kappa KV33, pensato per gli appassionati di turismo maxi-enduro che desiderano unire comfort e protezione in ogni avventura su due ruote. Questo modello, parte della collezione 2025, rappresenta una soluzione ideale per i motociclisti più esigenti.

Il casco integrale KV33 si distingue per due varianti estetiche accattivanti: la versione “Enduro Solid”, caratterizzata da un look total black opaco per chi predilige uno stile sobrio, e la versione “Enduro Wizard”, con grafiche vivaci e dinamiche per chi vuole farsi notare. Entrambe le versioni coniugano funzionalità e un design avventuroso, pensato per affrontare sia l’asfalto che i percorsi off-road.

Kappa KV33 sicurezza al primo posto

La sicurezza è al centro del progetto Kappa KV33. La visiera trasparente è predisposta per l’installazione della lente antiappannamento Pinlock (acquistabile separatamente), mentre il visierino parasole integrato garantisce una protezione immediata contro l’abbagliamento. Il sistema di ventilazione avanzato, con quattro punti di aerazione – due prese superiori, un’apertura frontale sulla mentoniera e due estrattori posteriori – assicura un flusso d’aria ottimale anche nelle condizioni di guida più impegnative.

Per quanto riguarda il comfort, gli interni completamente rimovibili e lavabili, insieme a paranaso e paravento, offrono una protezione efficace dagli agenti esterni, migliorando l’esperienza quotidiana del motociclista. Il design, con linee decise e spigolose, conferisce al casco un carattere distintivo che non passa inosservato.

Il prezzo competitivo rende il KV33 una scelta accessibile: 162,00 euro per la versione Solid e 172,00 euro per la versione Wizard. Con questo modello, Kappa rafforza la sua posizione nel mercato degli accessori per motociclisti, offrendo un prodotto che unisce qualità, innovazione e convenienza.