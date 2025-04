Un evento senza precedenti ha scosso il mondo del collezionismo motociclistico: una Honda CR500 del 2001, perfettamente conservata e mai utilizzata, è stata venduta all’asta per la cifra record di 78.100 dollari (circa 68.000 euro). Questo raro esemplare, rimasto sigillato per 24 anni, rappresenta un vero e proprio cimelio per gli appassionati di motociclette vintage.

L’asta, organizzata da Kaplan Cycles, noto concessionario e restauratore del Connecticut, ha messo in luce l’eccezionalità di questa moto. Si tratta probabilmente dell’ultimo modello “nuovo di fabbrica" della leggendaria moto da cross giapponese, una delle più ricercate dagli appassionati. L’attenzione dei collezionisti è stata catturata anche grazie alla sua conservazione in una sala a temperatura controllata presso il Museo di Motociclette del New England, che ha mantenuto la moto nella sua confezione originale.

Il cuore pulsante della Honda CR500 è il suo iconico motore a due tempi da 491 cc, che per anni è stato il simbolo delle alte prestazioni nel mondo dell’off-road. Prodotta fino al 2001, questa moto ha conquistato uno status leggendario, diventando una delle più ambite nel mercato delle moto da collezione. La sua rarità e le sue caratteristiche tecniche la rendono un vero gioiello per i collezionisti di tutto il mondo.

Non è la prima volta che una moto simile raggiunge cifre astronomiche. Già nel 2019, un’altra Honda CR500 in condizioni simili era stata avvistata in Australia, mentre un Honda ATC250R del 1986 è stato recentemente venduto per la cifra record di 200.000 dollari. Questi esempi sottolineano come le aste moto vintage siano sempre più un terreno fertile per investimenti significativi, con motociclette che diventano veri e propri beni da collezione.

La CR500 venduta all’asta è identificabile dal numero di telaio JH2PE02321M000297, un dettaglio che ne certifica l’autenticità e la unicità. Sebbene questa moto sia ancora in grado di offrire prestazioni straordinarie, è improbabile che venga mai utilizzata su un tracciato off-road. La sua destinazione è più probabilmente una teca di vetro, dove rimarrà un simbolo di un’epoca d’oro del motocross.

Per gli appassionati, le immagini di questa straordinaria moto sono disponibili online, offrendo un’occasione unica per ammirare un pezzo di storia motociclistica giapponese. L’asta di Kaplan Cycles ha dimostrato ancora una volta come il mercato delle motociclette vintage sia in costante crescita, attirando collezionisti e investitori da tutto il mondo.