Il GP Argentina del 2025 ha regalato un momento di gloria a Franco Morbidelli, che è tornato sul podio della MotoGP 2025 dopo quasi quattro anni di attesa. Il pilota romano ha conquistato un brillante terzo posto sul circuito di Termas de Río Hondo, un risultato che segna un momento storico per il VR46 team, supportato ufficialmente da Ducati.

Morbidelli, visibilmente emozionato, ha commentato: “Sono incredibilmente felice per questo weekend. Non era iniziato nel migliore dei modi, ma la scelta della gomma morbida si è rivelata vincente, permettendomi di guadagnare posizioni cruciali nelle prime fasi di gara.” La strategia e il ritmo costante sono stati fondamentali per superare avversari come Francesco Bagnaia e mantenere la posizione, pur riconoscendo la superiorità dei fratelli Márquez, Marc e Álex, impegnati in un entusiasmante duello per la vittoria.

Questo podio rappresenta più di un successo sportivo: è un simbolo di rinascita per Morbidelli, il primo allievo dell’Academy di Valentino Rossi, e una conferma delle ambizioni del team. Pablo Nieto, manager del VR46, ha dichiarato: “Essere un team factory supported comporta grandi responsabilità, ma offre anche opportunità uniche.” Morbidelli ha dedicato il risultato alla squadra: “Questo podio è per tutti i ragazzi del VR46, sia qui che a Tavullia.”

Con questa prestazione, Franco Morbidelli dimostra di aver ritrovato la competitività necessaria per affrontare la stagione con rinnovata fiducia, mirando a risultati ancora più ambiziosi nel prosieguo del campionato.