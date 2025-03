Marc Márquez domina il GP Argentina 2025, consolidando il suo ruolo di leader nella classifica MotoGP. Con 74 punti, il pilota del Ducati Lenovo Team si posiziona davanti al fratello Alex Márquez (58 punti) e al campione in carica Francesco Bagnaia (43 punti), confermando la supremazia della Ducati nel Mondiale MotoGP 2025.

La gara a Termas de Río Hondo ha visto Marc Márquez tagliare il traguardo davanti al fratello Alex e a Franco Morbidelli, che grazie al podio è salito al quarto posto della classifica generale con 37 punti. Dietro di lui, il rookie giapponese Ai Ogura e il francese Johann Zarco, entrambi a quota 25 punti.

La classifica piloti evidenzia il dominio di Marc Márquez, ormai leader indiscusso. Alle sue spalle, oltre a Morbidelli e Ogura, si trovano Fabio Di Giannantonio in settima posizione con 22 punti e Brad Binder ottavo con 19 punti.

Non solo successi individuali per la casa di Borgo Panigale: nella classifica team, la Ducati guida con 117 punti, distanziando nettamente Gresini Racing (61 punti) e VR46 Racing Team (59 punti). Questo risultato è frutto di una collaborazione impeccabile tra piloti e tecnici, orchestrata da Gigi Dall’Igna.

Anche nel campionato costruttori, la Ducati domina con 74 punti, seguita da Aprilia (29 punti) e Honda (26 punti), a dimostrazione della superiorità tecnologica del marchio italiano.

Il sistema di punteggio della MotoGP, che assegna punti ai primi 15 classificati di ogni gara (25 punti al vincitore) e ai primi 9 delle sprint race (12 punti al primo), rende ogni appuntamento cruciale per la corsa al titolo. Il prossimo Gran Premio delle Americhe ad Austin, in programma dal 28 al 30 marzo, sarà un’altra occasione per confermare o ribaltare le attuali gerarchie.

Classifica piloti MotoGP 2025 dopo il GP d’Argentina

Pos. Pilota Naz. Team Punti 1 Marc Márquez SPA Ducati Lenovo Team 74 2 Alex Márquez SPA BK8 Gresini Racing MotoGP 58 3 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo Team 43 4 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Racing Team 37 5 Ai Ogura JPN Trackhouse MotoGP Team 25 6 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR 25 7 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Racing Team 22 8 Brad Binder RSA Red Bull KTM Factory Racing 19 9 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing 14 10 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM Factory Racing 12

Classifica team MotoGP 2025 dopo il GP d’Argentina

La Ducati non solo è in testa alla classifica piloti, ma guida anche la classifica team MotoGP 2025 con 117 punti, grazie alle ottime prestazioni di Márquez e Bagnaia. Gresini Racing segue con 61 punti, mentre VR46 Racing è terza con 59 punti.

Pos. Team Punti 1 Ducati Lenovo Team 117 2 Gresini Racing 61 3 VR46 Racing Team 59 4 Red Bull KTM Factory Racing 31 5 Trackhouse MotoGP Team 25 6 Team LCR Honda 25 7 Honda HRC 18 8 Aprilia Racing 14 9 Tech3 Racing 10 10 Yamaha Factory Racing 9 11 Pramac Racing 9

Classifica costruttori MotoGP 2025 dopo il GP d’Argentina

Tra i costruttori, Ducati è in testa con 74 punti, davanti ad Aprilia (29 punti) e Honda (26 punti).