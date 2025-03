Álex Márquez: determinazione e strategia al MotoGP Argentina

Un duello avvincente tra fratelli ha infiammato il MotoGP Argentina, con Álex Márquez che ha conquistato il secondo posto dietro al fratello Marc Márquez, dopo una gara ricca di emozioni e strategie vincenti sugli pneumatici.

Il pilota del team BK8 Gresini ha aggiunto un altro podio alla sua brillante stagione, dimostrando ancora una volta il suo talento. La sua performance in Argentina ha prolungato una serie di risultati di prestigio iniziata in Thailandia. La gara è stata segnata da momenti cruciali, tra cui la scelta della gomma media posteriore e un sorpasso temporaneo su Marc, favorito da un errore alla curva 1.

“È stata una gara super bella. Ho cercato di spingere fin dall’inizio e ho fatto una buona partenza“, ha dichiarato Álex ai giornalisti. Nonostante un attacco deciso di Pecco Bagnaia alla curva 3, il pilota spagnolo è riuscito a mantenere la posizione con grande abilità.

La decisione sugli pneumatici si è rivelata determinante: “Prima della gara avevo molti dubbi sulla scelta delle gomme, ma alla fine ho deciso di seguire la strategia di Marc e Pecco, optando per la media posteriore“, ha spiegato Álex.

Il momento più emozionante è arrivato quando Álex, approfittando di un’imprecisione del fratello, ha preso temporaneamente il comando della gara. “Ho deciso di spingere e di mantenere un buon ritmo. Sono riuscito a creare un gap con il secondo gruppo”, ha raccontato. Tuttavia, Marc ha recuperato rapidamente, superandolo alla curva 5 grazie a un ritmo leggermente superiore.

“Quando mi ha attaccato, ho dato il 100%, girando in 1’38.3, ma lui è riuscito a fare 1’38.2. Ero davvero al limite, quasi rischiando di cadere in ogni curva”, ha ammesso Álex, che si è comunque dichiarato “super felice, non solo per oggi, ma per tutto il fine settimana“.

Questa performance conferma la crescita di Álex Márquez come pilota di primo livello nel panorama MotoGP, dimostrando di poter competere ai massimi livelli e di affrontare sfide emozionanti, anche contro il proprio fratello.