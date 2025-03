Un sorpasso audace, un giro veloce da manuale, una vittoria che scrive un’altra pagina di storia. Marc Marquez ha trionfato nel GP Argentina, firmando la sua 90ª vittoria nel Motomondiale e raggiungendo il leggendario Angel Nieto. Una prestazione impeccabile che lo consacra tra i grandi della MotoGP 2025.

La gara sudamericana ha visto il pluricampione spagnolo superare il fratello Alex al 21° giro, dopo che quest’ultimo aveva dominato per gran parte della corsa. Nonostante la tenacia del fratello minore, Marc ha imposto il suo ritmo, siglando il giro più veloce in 1:38.243 e chiudendo con un vantaggio di 1,3 secondi sul traguardo.

Morbidelli torna a brillare

L’Italia festeggia il ritorno sul podio di Franco Morbidelli, assente dalle prime tre posizioni dal 2021. Il pilota del team VR46 ha stupito con una rimonta straordinaria dall’ottava posizione, conquistando il terzo posto grazie a un sorpasso deciso su Bagnaia nelle prime fasi. Impressionante la sua gestione della gomma anteriore morbida, che gli ha permesso di resistere agli attacchi del campione in carica nel finale.

Bagnaia: presente complicato, futuro promettente

Pecco Bagnaia ha chiuso ai piedi del podio in una gara che riflette le attuali difficoltà del campione del mondo in carica. Pur evitando errori, il pilota torinese ha mostrato le sfide tecniche della sua Ducati ufficiale, ma non manca l’ottimismo: “La vedo positivamente per il futuro, negativamente per il presente”.

Ducati domina, Honda in crescita

La Ducati continua a dettare legge, occupando le prime cinque posizioni. Tra queste, spicca il quinto posto di Fabio Di Giannantonio, ottenuto con un sorpasso all’ultimo giro su Johann Zarco. Il francese, a sua volta, ha rappresentato una nota positiva per Honda, concludendo sesto e dimostrando progressi significativi. Più indietro le Honda ufficiali di Mir e Marini, rispettivamente decimo e undicesimo.

Con questa vittoria, Marc Marquez consolida il suo status tra i migliori di sempre, salendo al terzo posto nella classifica delle vittorie nel Motomondiale, dietro solo a Giacomo Agostini e Valentino Rossi. La stagione MotoGP 2025 si preannuncia ricca di emozioni, con tanti protagonisti pronti a contendersi il titolo.