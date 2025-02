Clara sceglie MV Agusta: “Quando arte e motori si fondono nasce qualcosa di unico e magico". Questo è il risultato della recente collaborazione tra la giovane cantante Clara e lo storico marchio MV Agusta, realizzata per il videoclip del nuovo singolo “Febbre", che sarà presentato al Sanremo 2025.

Il progetto è un omaggio alle radici varesine dell’artista e all’eccellenza motociclistica italiana. Clara, già nota per la sua carriera nel pattinaggio su ghiaccio, ha scelto di ambientare il video nella sua città natale, Varese, creando un suggestivo legame tra passato e presente, tra sport e musica.

Elemento centrale del videoclip è la Superveloce S Ottantesimo Anniversario, una moto che celebra gli 80 anni di storia di MV Agusta. Questo modello esclusivo incarna alla perfezione lo spirito del progetto, fondendo heritage e innovazione tecnologica in un design straordinario.

L’entusiasmo per questa sinergia tutta varesina emerge dalle dichiarazioni di Clara, che sottolinea il valore di collaborare con un marchio così prestigioso del suo territorio. Anche Luca Martin, membro del CdA di MV Agusta, ha espresso grande soddisfazione per il contributo a un progetto che celebra le eccellenze locali.

Il connubio tra la voce emergente di Clara e il patrimonio di MV Agusta si traduce in un videoclip che supera la semplice produzione musicale, trasformandosi in una celebrazione del Made in Italy e delle sue eccellenze territoriali. La presenza della Superveloce S evidenzia come tradizione e innovazione possano convivere in perfetta armonia.

Questa scelta di unire musica, sport e motori rappresenta un tributo alle eccellenze italiane, dando vita a un prodotto culturale che racconta una storia di passione, talento e appartenenza territoriale.