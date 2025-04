La nuova BMW R 1300 R rappresenta una vera e propria rivoluzione nel panorama delle roadster moderne, combinando un design audace e contemporaneo con prestazioni elevate e una versatilità senza compromessi. Questo modello, che si distingue per il suo motore boxer completamente rinnovato e un telaio innovativo, ridefinisce il concetto di dinamica sportiva, offrendo un’esperienza di guida entusiasmante senza rinunciare al comfort e alla praticità quotidiana.

La casa bavarese ha puntato in alto con questa nuova proposta, disponibile in quattro varianti di equipaggiamento, ognuna con una personalità unica. Si parte dalla versione base in Snapper Rocks metallic, passando per l’elegante Exclusive in Racing blue metallic, fino alla sportiva Performance in Lightwhite uni e alla raffinata Option 719 Kilauea in Blackstorm metallic. Queste opzioni consentono agli appassionati di scegliere la configurazione che meglio si adatta al proprio stile e alle proprie esigenze.

“Con la nuova BMW R 1300 R, abbiamo portato la nostra roadster con motore boxer a un livello completamente nuovo", ha dichiarato Christof Lischka, responsabile dello sviluppo di BMW Motorrad. “Abbiamo voluto creare una moto focalizzata senza compromessi sulla dinamica di guida, offrendo un’esperienza più sportiva rispetto al modello precedente, senza però sacrificare i valori fondamentali di BMW, come la capacità di viaggio e il comfort."

La variante Performance, in particolare, esalta il carattere sportivo della moto grazie a una serie di accessori specifici: sospensioni sportive, leve corte, pedane fresate regolabili, DTC-Shift e due parabrezza sportivi supplementari. Questi elementi rendono la moto ideale per gli appassionati più esigenti, che cercano una personalizzazione mirata alle esigenze di guida più dinamiche. Nonostante l’accento sulla sportività, la R 1300 R non dimentica la sua natura versatile, rimanendo una compagna affidabile sia per l’uso quotidiano che per i viaggi più lunghi.

BMW ha infatti dotato questo modello di una serie di accessori pensati per migliorare la praticità e il comfort. Tra questi, il riscaldamento della sella, protezioni aerodinamiche migliorate e soluzioni per il trasporto bagagli, oltre a sistemi di assistenza alla guida avanzati come il Riding Assistant. Queste caratteristiche rendono la R 1300 R una scelta ideale per chi cerca un equilibrio perfetto tra emozioni sportive e funzionalità quotidiana.

Con la R 1300 R, BMW Motorrad stabilisce nuovi standard nel segmento delle roadster. L’abbinamento di tecnologia all’avanguardia, design innovativo e comfort pratico fa di questa moto una proposta completa, capace di soddisfare tanto gli appassionati della guida sportiva quanto chi desidera una compagna affidabile per ogni occasione. La capacità di adattarsi alle esigenze individuali, grazie all’ampio programma di personalizzazione, conferma ulteriormente la leadership della casa bavarese nel settore delle roadster con motore boxer.