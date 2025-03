Due nuove edizioni speciali dedicate al mercato francese, con prestazioni all’avanguardia e dotazioni esclusive: BMW Motorrad alza il livello con la BMW F 900 R Shifter Edition e la BMW F 800 GS Touring Edition.

La casa bavarese mira a conquistare i motociclisti d’oltralpe con due modelli che incarnano l’eccellenza tedesca nel settore motociclistico. La Shifter Edition si presenta come una naked dalle prestazioni elevate, equipaggiata con un bicilindrico in linea da 895 cc capace di erogare fino a 105 CV, con la possibilità di depotenziamento a 95 CV per i possessori di patente A2. Questo modello si distingue per il cambio Shifter Pro e una colorazione esclusiva Snapper Rocks Blue.

L’esperienza di guida è stata ulteriormente affinata grazie a una serie di migliorie tecniche, tra cui una posizione di guida ottimizzata, forcelle telescopiche invertite regolabili e sistemi di sicurezza di ultima generazione come il DTC e l’ABS Pro. Il tutto in un package più leggero di 3 kg rispetto alla versione precedente e conforme alla normativa Euro 5+.

Per gli appassionati di avventure, BMW propone la BMW F 800 GS Touring Edition. Questa enduro stradale utilizza lo stesso propulsore da 895 cc, qui configurato per erogare 87 CV e 91 Nm di coppia a 6.750 giri/min, garantendo una velocità massima di 190 km/h. La dotazione Touring Edition include manopole riscaldate, paramani, fari PRO ad alta intensità e supporti per borse laterali, il tutto impreziosito da una livrea Lightwhite Uni.

I prezzi di BMW F 900 R e F 800 GS Touring

I prezzi partono da 8.500 euro per la BMW F 900 R e 10.425 euro per la BMW F 800 GS, con disponibilità immediata presso i concessionari francesi. Non è ancora chiaro se questi allestimenti speciali saranno disponibili anche in altri mercati europei, Italia inclusa.