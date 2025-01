BMW Motorrad sarà tra i protagonisti del prestigioso Motor Bike Expo di Verona, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di moto cruiser e personalizzazioni. Dal 24 al 26 gennaio 2025, il marchio tedesco presenterà un ventaglio di novità esclusive all’interno di uno stand di quasi 500 mq, progettato per lasciare il segno nel cuore degli amanti delle due ruote.

Le anteprime BMW

Tra le anteprime più attese spicca la nuovissima R 12 S, che farà il suo debutto italiano. Questo modello, ispirato alla storica R 90 S degli anni ’70, fonde un design retrò con tecnologie all’avanguardia, incarnando il perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione. Inoltre, verrà svelato un aggiornamento esclusivo della gamma Boxer Heritage, un annuncio che alimenta la curiosità degli appassionati e che sarà ufficializzato nei prossimi giorni.

Guardando al futuro, il salone sarà anche il palcoscenico per il rivoluzionario Concept R 20, una roadster muscolosa e potente, equipaggiata con il celebre motore Boxer. Per gli appassionati dell’avventura, non mancheranno i modelli iconici della linea GS, tra cui le attesissime R 1300 GS, F 900 GS (anche in versione Adventure) e la versatile F 800 GS, pronte a soddisfare ogni esigenza di viaggio e scoperta.

Sguardo alla mobilità urbana del domani

Nel segmento della mobilità urbana, BMW Motorrad porterà un tocco di innovazione e stile nell’area Urban Culture del salone, dedicata a street art, musica underground e cultura giovanile. Qui, i visitatori potranno ammirare gli scooter elettrici BMW CE 02 4 kW e il modello unico CE 04 Flycat one-off, immersi in un’atmosfera dinamica e all’avanguardia. Con una strategia aziendale orientata alla sostenibilità e all’innovazione, BMW Motorrad si conferma leader nel settore delle due ruote premium. Nel 2024, il marchio ha registrato oltre 209.000 motocicli venduti a livello globale, consolidando il suo ruolo di riferimento nel mercato internazionale. Queste ottime performance potrebbe essere replicate da una gamma versatile e in grado di competere con tutti.