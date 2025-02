Il motore della nuova Aprilia RS-GP25 ha superato brillantemente i test pre-stagionali, portando l’Aprilia Racing a conquistare un promettente terzo posto complessivo grazie a Marco Bezzecchi, sul circuito thailandese di Buriram.

Durante i test pre-stagionali della MotoGP 2025, il team italiano ha impressionato sul Chang International Circuit. Marco Bezzecchi ha registrato un notevole tempo di 1:29.060, posizionandosi terzo nella classifica combinata e confermando le ottime prestazioni della squadra.

Il lavoro di sviluppo è stato gestito strategicamente tra i piloti. Mentre Bezzecchi si è concentrato sulle simulazioni di gara e sulla ricerca delle massime prestazioni, Lorenzo Savadori ha focalizzato le sue sessioni sull’ottimizzazione elettronica della moto, fermando il cronometro a 1:31.207.

Un contributo significativo è arrivato dal team satellite Trackhouse. Il rookie Ai Ogura ha sorpreso tutti piazzandosi all’undicesimo posto, mentre Raúl Fernández, nonostante un recente infortunio a Sepang, ha ottenuto un incoraggiante tredicesimo posto.

L’assenza di Jorge Martín, ancora in fase di recupero dopo un intervento alla mano destra, non ha rallentato lo sviluppo della moto. Il team ha continuato a lavorare intensamente per offrirgli una Aprilia RS-GP25 competitiva al suo ritorno, avvalendosi del prezioso feedback fornito da Savadori.

I commenti dei piloti riflettono un entusiasmo condiviso. Bezzecchi ha evidenziato la produttività delle sessioni di test, mentre Savadori ha sottolineato i significativi progressi del nuovo motore rispetto alla versione precedente.

Con il primo Gran Premio della stagione fissato proprio a Buriram il 2 marzo, Aprilia Racing si presenta ai nastri di partenza con ambizioni concrete. La sinergia tra il team factory e la squadra satellite Trackhouse potrebbe rivelarsi la chiave per sfidare i top team del campionato MotoGP 2025.