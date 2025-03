UM Motorcycles lancia sul mercato italiano i nuovi scooter della gamma Rockville, pronti a debuttare nel 2025 con un design ispirato ai vasti paesaggi del Midwest americano, arricchito da tecnologie avanzate e comfort pensati per la mobilità urbana. Il modello Rockville 125 sarà disponibile a febbraio, mentre il più potente Rockville 300 arriverà ad aprile. Con prezzi competitivi a partire da 3.390 euro, questi scooter si distinguono per il loro carattere distintivo e prestazioni calibrate.

Rockville 125 e 300, design e prestazioni su misura

Il scooter design della gamma Rockville si presenta con linee aerodinamiche e tre eleganti colorazioni opache: Matt White, Matt Sand e Matt Cool Grey. Entrambi i modelli sono equipaggiati con motori monocilindrici a 4 tempi raffreddati a liquido, pensati per garantire affidabilità e consumi ridotti. Il modello 125cc, con una potenza di 8,9 kW a 8.250 giri/min, è ideale per il traffico cittadino, mentre il 300cc, che eroga 17,5 kW a 8.000 giri/min, offre prestazioni superiori per affrontare anche tratti autostradali.

Le ruote da 14 pollici all’anteriore e 13 al posteriore assicurano maneggevolezza e stabilità, anche su superfici irregolari. Inoltre, il Rockville 300 è dotato di un sistema di controllo della trazione, garantendo maggiore sicurezza su asfalto bagnato o scivoloso.

Innovazione tecnologica e comfort

La tecnologia scooter di UM Motorcycles non delude le aspettative: entrambi i modelli sono dotati di un display TFT a colori con funzionalità di mirroring dello smartphone, permettendo di visualizzare navigazione e notifiche senza distrazioni. L’ABS è di serie, assicurando frenate sicure in ogni condizione.

Il comfort quotidiano è garantito da dettagli come il vano sottosella capiente per un casco jet, il parabrezza regolabile in due posizioni e l’illuminazione full LED per una visibilità ottimale. La Smart Key consente l’avvio senza chiave, mentre una porta USB integrata permette di ricaricare i dispositivi in movimento. Per chi necessita di maggiore capacità di carico, è disponibile un bauletto in alluminio anodizzato nero da 35 litri, perfettamente integrato con l’estetica degli scooter.

Con un prezzo di listino di 3.390 euro per il Rockville 125 e 4.490 euro per il Rockville 300, questi scooter si posizionano come una scelta interessante nel segmento premium, combinando design distintivo, tecnologia all’avanguardia e prestazioni adatte a ogni esigenza.