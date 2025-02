Ben 126 cavalli, 133 ft-lbs di coppia e un’unità di controllo motore completamente rinnovata: sono questi i numeri che caratterizzano il nuovo Indian PowerPlus 112, il rivoluzionario propulsore di Indian Motorcycle per il 2025.

La storica casa motociclistica americana alza l’asticella nel segmento delle touring e bagger con un’evoluzione significativa del suo già apprezzato PowerPlus 108. Il nuovo motore Indian 2025, che ha dimostrato il suo valore nelle competizioni contribuendo alla vittoria di Troy Herfoss nel King of the Baggers 2024, rappresenta un salto generazionale importante, introducendo per la prima volta il raffreddamento a liquido nelle gamme Chieftain e Roadmaster.

L’upgrade non si limita solo alla potenza. Il PowerPlus 112 porta con sé un pacchetto tecnologico di ultima generazione, che include un’IMU a sei assi, sistemi di assistenza alla guida avanzati e funzionalità radar per il monitoraggio dell’angolo cieco e della distanza di sicurezza. Questi dispositivi trasformano le moto Indian in veri e propri gioielli di tecnologia motociclistica su due ruote.

La nuova unità propulsiva troverà casa nei modelli Chieftain PowerPlus e Roadmaster PowerPlus, mentre le versioni aggiornate di Challenger e Pursuit potranno beneficiare di questa evoluzione. Per chi preferisce una soluzione più tradizionale, i modelli base manterranno il collaudato PowerPlus 108.

Indian Motorcycle non dimentica gli appassionati del customizing, offrendo kit di aspirazione e scarico Stage 1 per personalizzare l’estetica e il sound della moto. Questi accessori sono stati progettati per esaltare il carattere delle nuove bagger senza compromettere le prestazioni già eccellenti del propulsore.

L’arrivo dei nuovi modelli 2025 equipaggiati con il PowerPlus 112 segna quindi una nuova era per Indian Motorcycle, confermando la capacità del marchio di innovare pur mantenendo saldo il legame con la propria tradizione.