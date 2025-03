Toprak Razgatlioglu ha firmato una tripletta perfetta a Portimão, lasciando il segno nel secondo round del Mondiale Superbike 2025. Davanti a 53.000 spettatori, il campione del mondo in carica ha dominato il weekend, conquistando tutte e tre le gare e infrangendo record sul celebre circuito portoghese.

Nonostante un inizio complicato, con la prima sessione di prove libere saltata a causa di un problema tecnico, il pilota turco della BMW M 1000 RR ha saputo reagire prontamente. Il team ROKiT BMW Motorrad ha lavorato instancabilmente per riportare il campione in pista nella seconda sessione, dove Razgatlioglu ha ritrovato immediatamente il ritmo, assicurandosi la pole position in qualifica.

Le sue prestazioni in gara sono state semplicemente impeccabili, culminando in un dominio assoluto anche nella Superpole Race. Razgatlioglu ha stabilito nuovi record sul tracciato dell’Algarve, dimostrando la competitività del pacchetto tecnico della BMW per la stagione 2025. Christian Gonschor, direttore tecnico di BMW Motorrad Motorsport, ha commentato: “I risultati ottenuti dimostrano l’efficacia del nostro lavoro di sviluppo. Ogni componente del team ha contribuito a questo straordinario successo, creando un ambiente ideale per le performance dei nostri piloti."

Il weekend è stato positivo anche per l’altro pilota del team, Michael van der Mark, che ha ottenuto un quinto, un sesto e un settimo posto nelle tre gare. L’olandese ha ammesso di aver affrontato alcune difficoltà iniziali, ma le modifiche apportate alla moto gli hanno permesso di migliorare progressivamente.

Tra gli avversari, Nicolò Bulega si è distinto per la sua competitività, riuscendo in alcuni momenti a mettere in difficoltà Razgatlioglu. Il pilota turco ha elogiato l’italiano per le sue performance, sottolineando come abbiano reso le gare ancora più avvincenti.

Il trionfo di Portimão non solo certifica il talento indiscusso di Toprak Razgatlioglu, ma evidenzia anche l’eccellente sviluppo tecnico della BMW M 1000 RR, dimostratasi all’altezza delle aspettative ai massimi livelli competitivi. Con questo slancio, il team ROKiT BMW Motorrad guarda con ottimismo al prossimo appuntamento di Assen, dove Razgatlioglu punterà a confermare la sua supremazia, continuando a spingere al limite sia la moto che le proprie capacità.

Superbike 2025, la classifica piloti dopo Portimão