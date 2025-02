“Le motociclette del futuro saranno silenziose come fantasmi e letali come ninja". Mai come in questo caso il vecchio detto dei samurai si adatta perfettamente alla nuova creazione di Christian e della sua azienda Make It Mobile, che ha trasformato una Zero FX elettrica in un veicolo degno delle più sofisticate operazioni militari.

La customizzazione, ispirata alla versione militare Zero MMX, ha portato questa moto elettrica a un livello superiore di versatilità. L’elemento più innovativo è l’implementazione del sistema NODS (Night Optical Devices SAS), che permette la guida notturna attraverso dispositivi a infrarossi, rendendo il mezzo perfettamente operativo anche in condizioni di totale oscurità, garantendo così una straordinaria capacità di visione notturna.

La trasformazione va ben oltre l’aspetto estetico. Make It Mobile ha riprogettato la Zero FX per garantire prestazioni ottimali su qualsiasi terreno, mantenendo al contempo la caratteristica distintiva dei veicoli elettrici: la silenziosità. Questa peculiarità, unita alla sua agilità, la rende particolarmente adatta per operazioni di ricognizione e missioni speciali, soprattutto in contesti di fuoristrada.

Il progetto rappresenta un significativo passo avanti nel settore delle moto elettriche customizzate. Christian ha dimostrato come sia possibile elevare un modello commerciale a standard militari, aprendo nuove prospettive nel campo dei veicoli elettrici specializzati. La Zero FX modificata non solo mantiene inalterate le prestazioni originali, ma acquisisce capacità aggiuntive che la rendono unica nel suo genere.

Questa realizzazione potrebbe segnare l’inizio di una nuova era nel settore delle motociclette elettriche, dove le personalizzazioni non si limitano più all’estetica ma puntano a modifiche sostanziali per scopi specifici e professionali.