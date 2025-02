Il genio creativo di Allen Millyard e l’ingegno nell’utilizzo di due motori della leggendaria Honda SS50 hanno dato vita a una delle più straordinarie innovazioni nel mondo delle moto personalizzate.

La capacità di Millyard di reinventare motociclette classiche ha raggiunto un nuovo apice con la sua reinterpretazione della Honda SS50. Il costruttore britannico ha realizzato un rivoluzionario motore V-Twin 99cc, unendo due propulsori originali della SS50 in un’unica unità, capace di più che raddoppiare la potenza rispetto al modello di partenza.

L’iconica Honda SS50 del 1967, celebre per la sua affidabilità ma limitata in termini di cavalli, è stata completamente trasformata. Millyard ha utilizzato un telaio del 1974 come base, rinforzandolo per accogliere la sua creazione. Durante un evento motociclistico, ha mostrato la sua incredibile abilità artigianale modificando i carter motore, riallineando i cilindri e adattando l’albero motore per accogliere una seconda biella.

Il risultato è stato eccezionale: la nuova “SS100” genera 10,5 cavalli a 11.000 giri al minuto, mantenendo un’efficienza nei consumi vicina ai 100 mpg. La moto è in grado di mantenere una velocità stabile di 60 mph, grazie anche all’adozione di carburatori maggiorati e un sistema di scarico completamente nuovo.

Questa trasformazione ha portato Millyard a realizzare quattro esemplari, uno dei quali è attualmente esposto al Barber Museum negli Stati Uniti. La SS100 ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il premio “Biggest Wow Factor” al Salon Privé Concours di Londra, ispirando successivamente altre creazioni come il monumentale “Flying Millyard” con motore V-Twin da 5000cc.

Oggi, Allen Millyard continua a sorprendere gli appassionati di motociclette, condividendo i suoi progetti sui social media. Attraverso questi canali, documenta dettagliatamente le sue straordinarie personalizzazioni, ridefinendo i confini dell’ingegneria motociclistica.